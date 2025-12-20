AKTUELNO

Koliko dugo riba sme da stoji u frižideru?

Vreme posta je uveliko počelo, a za nama je i najveća srpska slava – Sveti Nikola. Posne trpeze su bile bogate, pa je mnogima ostalo hrane koju je šteta baciti.

Ipak, važno je znati koliko dugo ribu možemo čuvati i u kakvim uslovima, kako bismo izbegli kvarenje i zdravstvene probleme.

Pečena riba

U frižideru: 2 do 5 dana, uvek u zatvorenoj posudi.

U zamrzivaču: do 2 meseca.

Pržena riba

U frižideru: maksimalno 3 dana, u posudi ili umotana u foliju.

U zamrzivaču: preporučuje se kraće čuvanje zbog promene ukusa i teksture.

Sveža riba

Ako vam je ostala sveža riba koju niste stigli da spremite, u frižideru može da stoji najviše 2 dana. Nakon toga, obavezno je pripremite ili zamrznite.

Savet za domaćice

Bez obzira na to koliko vam je žao da bacate hranu, bezbednost je na prvom mestu. Riba je namirnica koja se brzo kvari, pa je bolje isplanirati obroke i zamrzavanje na vreme, nego rizikovati zdravlje.

Autor: Dalibor Stankov

