Psiholozi upozoravaju: Ako često radite OVU stvar na telefonu, to direktno utiče na vašu sreću!

Deluje bezazleno, svi to radimo – ali posledice osećamo svakog dana.

Telefon nam je postao produžetak ruke. Koristimo ga čim otvorimo oči, nosimo svuda sa sobom i poslednje što vidimo pre spavanja je – ekran. Međutim, psiholozi upozoravaju da jedna navika posebno utiče na raspoloženje, samopouzdanje i osećaj sreće.

Beskrajno skrolovanje i poređenje sa drugima

Reč je o stalnom pregledanju društvenih mreža i upoređivanju sopstvenog života sa tuđim savršeno upakovanim trenucima. Iako znamo da su fotografije filtrirane i realnost često drugačija – mozak to ne razlikuje uvek.

Zašto to utiče na naše raspoloženje?

Psiholozi objašnjavaju da mozak nesvesno beleži da drugi žive bolje, što može dovesti do:

- osećaja nezadovoljstva- pada samopouzdanja- anksioznosti i nervoze- konstantnog osećaja da kasnimo u životu

Problem je i u stalnom traženju potvrde

Lajkovi, pregledi i komentari postaju merilo vrednosti. Kada ih nema dovoljno, javlja se osećaj razočaranja, iako to često ne povezujemo direktno sa telefonom.

Telefon krade i pažnju i prisutnost

Čak i kada smo sa dragim ljudima, često proveravamo notifikacije. Time gubimo stvarne trenutke, a oni su ključni za osećaj povezanosti i zadovoljstva.

Šta savetuju psiholozi?

- ograničiti vreme na mrežama- ne započinjati i ne završavati dan skrolovanjem- pratiti sadržaj koji inspiriše, a ne izaziva pritisak- povremeno napraviti digitalnu pauzu

Nije problem u telefonu – već u načinu na koji ga koristimo. Kada prestanemo da živimo tuđe živote kroz ekran, postaje mnogo lakše da uživamo u sopstvenom.

Autor: S.Paunović