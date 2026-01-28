Otkrivamo koliko je čokolade previše? Odgovor će vas iznenaditi!

Čokolada je za mnoge omiljeni greh, ali večito pitanje glasi: gde je granica?
Iako je često na stubu srama zbog šećera i kalorija, nauka potvrđuje da čokolada, naročito ona tamna, ima neverovatne benefite za zdravlje. Ipak, ključ je, kao i uvek, u umerenosti.
Šta kažu stručnjaci?
Nutricionisti ističu da ne moramo da se odreknemo ove poslastice da bismo ostali zdravi. Zapravo, preporučena dnevna doza koja donosi benefite, a ne kvari liniju, iznosi oko 30 do 60 grama. Sve preko toga može dovesti do unosa prevelikog broja kalorija i šećera koji neutrališu pozitivna dejstva antioksidanata.
Tamna vs. mlečna čokolada
Nije svaka čokolada ista. Da biste izvukli maksimum, birajte onu sa najmanje 70% kakao delova.
Tamna čokolada: Bogata je flavonoidima koji čuvaju srce i poboljšavaju protok krvi.
Mlečna čokolada: Sadrži mnogo više šećera i masti, pa se sa njom lakše prelazi granica "dozvoljenog".
Znaci da preterujete
Ako primetite neke od ovih simptoma, verovatno unosite previše čokolade:
Nesanica ili nervoza: Čokolada sadrži kofein i teobromin koji mogu da vas drže budnim.
Problemi sa varenjem: Kod osetljivih osoba, velika količina kakaa može izazvati gorušicu.
Nagle promene raspoloženja: Usled skoka i naglog pada šećera u krvi.
Nekoliko kockica dnevno je idealna mera za uživanje bez griže savesti. Vaše srce (i nepca) će vam biti zahvalni!
Autor: Dalibor Stankov