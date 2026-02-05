Ljubomora među drugaricama: Nevidljivi problem koji razara ženska prijateljstva!

Kako nastaje, kako se prepoznaje i zašto je važno govoriti o njoj na vreme.

Ljubomora između drugarica predstavlja jedan od najčešćih, ali i najmanje priznatih izazova u ženskim prijateljstvima. Iako se često prikriva iza osmeha, šala ili prividne ravnodušnosti, ova emocija može imati dugoročne posledice po kvalitet odnosa. Razumevanje uzroka i načina na koje se ispoljava ključno je za očuvanje zdravih i stabilnih prijateljstava.

U svojoj osnovi, ljubomora ne nastaje zbog druge osobe, već iz unutrašnjih nesigurnosti. Ona se često javlja u periodima ličnih promena – profesionalnog uspeha, emotivnog ispunjenja, fizičke transformacije ili društvenog priznanja. Kada jedna osoba napreduje, druga može nesvesno početi da se poredi, što vodi ka osećaju inferiornosti i strahu od gubitka bliskosti.

Prepoznavanje ljubomore u prijateljstvu nije uvek jednostavno. Najčešći znakovi uključuju umanjivanje tuđih uspeha, nedostatak podrške u važnim trenucima, pasivno-agresivne komentare ili povlačenje iz odnosa. Ovakvi obrasci ponašanja vremenom narušavaju poverenje i stvaraju emocionalnu distancu, čak i u dugogodišnjim prijateljstvima.

Važno je naglasiti da ljubomora sama po sebi nije negativna emocija, već signal da postoji unutrašnji konflikt koji zahteva pažnju. Kada se na vreme prepozna, ona može postati polazna tačka za lični razvoj i jačanje odnosa. Otvorena i konstruktivna komunikacija, bez optuživanja, omogućava obe strane da iznesu svoja osećanja i razjasne nesporazume.

Edukacija o emocionalnoj pismenosti igra ključnu ulogu u prevazilaženju ljubomore. Razvijanje samopouzdanja, realnih očekivanja i sposobnosti da se tuđi uspeh doživi kao inspiracija, a ne pretnja, doprinosi zdravijim i zrelijim odnosima. Prijateljstvo koje se zasniva na međusobnom poštovanju i podršci ima kapacitet da prebrodi i neprijatne emocije.

Važno je razumeti da svako prijateljstvo prolazi kroz faze. Ljubomora ne mora značiti kraj odnosa, ali ignorisanje problema gotovo sigurno vodi udaljavanju. Pravovremeno suočavanje, uz spremnost na lični rad i iskren dijalog, može očuvati ono što je u osnovi svakog prijateljstva najvrednije – poverenje.

Autor: S.Paunović