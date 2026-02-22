NOVA MUŠKOST: Snaga koja plače, govori i voli bez straha

Zašto muškarci danas sve otvorenije pričaju o emocijama i kako se menja slika jaček pola u 21. veku

Decenijama je ideal muškosti podrazumevao tišinu, izdržljivost i emocionalnu uzdržanost. „Pravi muškarci ne plaču“ bila je rečenica koja je oblikovala generacije, ali se čini da taj narativ polako gubi snagu. Danas sve više muškaraca javno govori o anksioznosti, pritisku, strahovima i ranjivosti, bez osećaja da time gube autoritet. Promena stiže polako, ali duboka – redefiniše ne samo muški identitet, već i dinamiku odnosa u porodici, partnerstvu i društvu.

Veliku ulogu u tome imaju poznate ličnosti koje otvoreno dele lična iskustva. Kada sportista kalibra Novak Đoković govori o mentalnoj snazi, meditaciji i unutrašnjim borbama, ili kada glumac poput Rajan Renolds bez zadrške priča o anksioznosti, poruka postaje jasna – ranjivost nije slabost, već hrabrost. Javne ispovesti razbijaju stereotipe i daju dozvolu običnim muškarcima da skinu masku nepogrešivosti.

Promena se oseća i u svakodnevici. Savremeni muškarci sve češće idu na terapiju, razgovaraju sa partnerkama o emocijama, učestvuju ravnopravno u roditeljstvu i ne beže od teme mentalnog zdravlja. Umesto potiskivanja, uče da imenuju ono što osećaju. Stručnjaci ističu da je emocionalna pismenost ključ stabilnih odnosa, ali i lične ravnoteže. Muškarac koji razume sopstvene emocije lakše gradi poverenje, postavlja granice i nosi se sa stresom.

Društvene mreže dodatno su ubrzale ovu transformaciju. Na platformama poput Instagram i TikTok sve je više sadržaja koji promovišu brigu o sebi, autentičnost i otvoren razgovor o mentalnim izazovima. Novi uzori nisu samo oni koji demonstriraju fizičku snagu ili finansijski uspeh, već i oni koji pokazuju emotivnu zrelost. Time se menja i percepcija privlačnosti – empatija i stabilnost postaju jednako važni kao ambicija.

Nova muškost ne znači odricanje od snage, već njeno redefinisanje. Biti jak danas podrazumeva sposobnost da kažeš „nije mi dobro“, da potražiš pomoć i da budeš emotivno prisutan. To je evolucija, a ne revolucija – sigurna, jasna ali neizbežna. I možda je upravo ta kombinacija hrabrosti i ranjivosti ono što oblikuje generaciju muškaraca koji više ne moraju da biraju između osećanja i identiteta.

Autor: S.Paunović