U kući gde se ovo radi sreća se ne zadržava: Stari narodni greh koji se nehotice prenosi na decu

Ogovaranje u kući nije bezazleno. Truje atmosferu i uči decu da osuđuju. Prekinite ovaj krug odmah i vratite mir u svoj dom uz ove savete.

Ogovaranje u kući je taj tihi otrov koji nevidljivo nagriza zidove vašeg doma. Da se ne lažemo, svi smo to nekad uradili. Sednete posle napornog dana, krene priča o komšijama ili rođacima, i odjednom se vazduh u prostoriji promeni. Mnogi veruju da deca ne slušaju dok se vi „samo praznite“, ali verujte, oni upijaju svaku reč i, što je gore, svaku emociju.

Kako loše reči utiču na decu?

Stalno izlaganje ogovaranju kod dece razvija ciničan pogled na svet i duboki strah da će i ona jednog dana biti meta tuđih reči, što direktno ruši njihovo samopouzdanje i osećaj sigurnosti unutar same porodice.

Zidovi imaju uši, a deca srce

Stari ljudi su govorili da sreća ne ulazi u kuću u kojoj se „ispiraju tuđa usta“. I nisu grešili. Kroz godine rada sa porodicama, videla sam isti obrazac stotinu puta. Kada fokus stavite na tuđe živote, vaša porodična atmosfera postaje teška. Vi mislite da se samo šalite, ali vaša loša energija ostaje u vazduhu.

Deca su kao mali sunđeri. Ako vas čuju kako pričate loše o učiteljici, oni gube poštovanje prema autoritetu. Ako vas čuju kako kudite prijatelje, oni uče da prijateljstvo nije iskreno. To je teret koji im nesvesno tovarite na leđa. Tračarenje pred decom im šalje poruku da niko nije dovoljno dobar.



Nervoza u domu često je plod trošenja energije na tuđe živote. Rešenje nije u teoriji, već u promeni fokusa: umesto analiziranja tuđih grešaka, mir se vraća primenom jednog jednostavnog pravila:

Promenite temu: Kada toksičan razgovor krene, namerno pitajte ukućane nešto lepo o njihovom danu.

Pohvalite naglas: Neka se u vašem domu čuju negativne reči ređe nego pohvale.

Budite primer: Pokažite deci da se problemi rešavaju razgovorom sa osobom, a ne pričom iza njenih leđa.

Verujte, posle samo nedelju dana bez teških tema, osetićete kako se lakše diše u dnevnoj sobi. Sreća se vraća tamo gde su vrata otvorena za razumevanje, a ne za osudu.

Kako sačuvati mir pod sopstvenim krovom

Očuvanje mira pod sopstvenim krovom zahteva odlučnost. Kada razgovor krene u pravcu ogovaranja, preusmerite temu na vedrije tonove – time jasno stavljate do znanja da vaš dom nije mesto za negu tuđih mana. Važno je povući granicu i pred decom: razlikujte traženje utehe od pukog blaćenja drugih, jer najmlađi uče po modelu koji vide od vas.

Naučite ih da je bavljenje tuđim sudbinama odraz unutrašnjeg nezadovoljstva. Srećan i ispunjen čovek nema potrebu da umanjuje tuđu vrednost, a negovanjem takvog stava gradite generaciju koja će znati da ceni svoj mir i poštuje tuđe dostojanstvo.

Kada ste poslednji put primetili da se osećate iscrpljeno nakon „partije“ tračarenja i da li ste spremni da taj običaj izbacite iz kuće?

Autor: D.Bošković