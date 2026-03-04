Kako da prepoznate da ste upali u zamku konstantnog poređenja i kako da izađete iz nje?

Društvene mreže, tuđi uspesi i pritisak da stalno budete bolji – mehanizam koji polako jede samopouzdanje.

Otvorite telefon na pet minuta, a zatvorite ga sa osećajem da kasnite u sopstvenom životu. Neko je kupio stan, neko promenio karijeru, neko smršao deset kilograma, neko deluje zaljubljeno i finansijski stabilno. Problem nije u tuđem uspehu – problem nastaje kada svaki tuđi iskorak doživite kao lični minus.

Prvi znak da ste upali u zamku poređenja jeste hronično nezadovoljstvo bez jasnog razloga. Realno, ništa dramatično se ne dešava, ali osećaj da „niste dovoljno“ postaje svakodnevnica. Drugi signal je potreba da sopstvene odluke merite tuđim tempom – ako neko sa 30 ima firmu, zašto je vi nemate? Ako neko putuje, zašto vi radite?

Društvene mreže dodatno iskrivljuju sliku. Gledate nečiji highlight, a poredite ga sa sopstvenom svakodnevicom. Tuđi najbolji trenutak protiv vašeg prosečnog utorka – i naravno da gubite tu bitku. Algoritmi nagrađuju uspeh, lepotu i ekstrem, ne prikazuju sumnje, dugove, krize identiteta i loše dane.

Izlaz ne podrazumeva brisanje naloga (iako nekima prija digitalna pauza), već promenu fokusa. Umesto pitanja „Gde sam u odnosu na druge?“, korisnije je „Gde sam u odnosu na sebe od pre godinu dana?“. Lični napredak nema univerzalnu dinamiku. Nečiji sprint je nečiji maraton.

Najvažnije – vrednost nije takmičenje. Kada život pretvorite u tabelu sa bodovima, nikada nećete imati dovoljno. Onog trenutka kada prestanete da brojite tuđe korake, oslobađate prostor da konačno pratite sopstvene. A to je jedina trka koja zaista ima smisla.

Autor: S.Paunović