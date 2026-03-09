Zašto sve više ljudi bira život na selu, a karijere u korporacijama gube privlačnost

Mir, sloboda i kvalitet života nadmašuju jurnjavu za titulama i bonusima

Sve veći broj ljudi danas razmišlja o selu, prirodi i jednostavnijem životu, dok ideja o brzim karijernim usponima i korporativnim lestvicama gubi primamljivost. Brzi tempo, konstantan stres, dugi radni sati i osećaj trke koja nikada ne staje čine da mnogi preispituju šta zapravo žele od života.

Pandemija i rad od kuće dodatno su ubrzali ovaj trend. Ljudi su shvatili da mogu raditi i ostvarivati prihode van grada, a da pritom imaju više vremena za porodicu, hobije i sopstveni mir. Psiholozi ističu da sve veći broj mladih vrednuje kvalitet života, mentalno zdravlje i autonomiju više od visoke plate ili statusa u korporaciji.

Tu je i tehnološki faktor: digitalne platforme omogućavaju da se posao obavlja odakle god želimo, čime prestaje pritisak fizičkog prisustva u kancelariji i konkurentne kulture stalnog dokazivanja. Ljudi sada mogu birati lokaciju koja im donosi mir, dok posao i dalje funkcioniše.

Sve više se ceni i bliskost sa prirodom i lokalnom zajednicom. Uzgoj hrane, šetnje, manje zagađenje, zdravija ishrana i kvalitetniji međuljudski odnosi postaju prioritet. Novac i pozicija više nisu jedini pokazatelji uspeha; sloboda, samostalnost i unutrašnji mir postaju pravi standard.

Ovaj trend pokazuje pomak vrednosti: život više nije samo niz profesionalnih dostignuća, već kombinacija balansa, zadovoljstva i smisla. Ljudi otkrivaju da bogatstvo života nije u broju stepenica na korporativnoj lestvici, već u tome koliko slobode, sreće i mira mogu da stvore oko sebe.

Autor: S.Paunović