BATUT: Rak je izlečiv u više od 90 odsto slučajeva ako se otkrije na vreme

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da danas, povodom marta, meseca borbe protiv raka, da je karcinom izlečiv u više od 90 odsto slučajeva, kao i da je ona lečenje kraće i efikasnije, a kvalitet života obolelih i lečenih osoba znatno bolji.

Podsećaju da rak predstavlja jedan od vodećih globalnih javnozdravstvenih izazova, sa rastućim opterećenjem i izraženim regionalnim nejednakostima u obolevanju i umiranju.

"Mart mesec je posvećen borbi protiv raka, kada se javnost dodatno informiše o rasprostranjenosti malignih bolesti, važnosti prevencije i ulozi organizovanog skrininga u ranom otkrivanju bolesti", navodi se u saopštenju.

Ističu da svesnost o važnosti redovnih pregleda i pravovremene dijagnoze može spasiti mnoge živote, a zajedničkim naporima društva i zdravstvenih institucija može se značajno smanjiti broj obolelih i preminulih osoba od raka u Srbiji.

Podsećaju da je u 2022. godini u svetu registrovano oko 20 miliona novih slučajeva raka i 9,7 miliona smrtnih ishoda, kao i da su procene da tokom života jedna od pet osoba oboli od raka, dok jedan od devet muškaraca i jedna od 12 žena umru od neke maligne bolesti.

Najveće opterećenje rakom zabeleženo je u Aziji, dok Evropa, sa manjim udelom u svetskoj populaciji, beleži nesrazmerno visok udeo u obolevanju i umiranju, a upravo te razlike ukazuju na značajnu ulogu dostupnosti prevencije, ranog otkrivanja i lečenja.

Navode i da su rak pluća, dojke i debelog creva vodeće lokalizacije i u obolevanju i u umiranju, kao i da rak pluća predstavlja vodeći uzrok smrti od raka kod oba pola, dok rak grlića materice i dalje ostaje značajan javnozdravstveni problem u pojedinim regionima sveta.

"Povećano opterećenje rakom je posledica nekoliko faktora, od kojih su najznačajniji ukupan porast stanovništva i produženo očekivano trajanje života, ali i promena učestalosti određenih faktora rizika raka povezanih sa socijalnim i ekonomskim razvojem koji utiču na funkcionisanje zdravstvenog sistema", navodi se u saopštenju.

Dodaju da će, osim produženog očekivanog trajanja života i dalje biti prisutni poznati faktori rizika, pušenje, alkohol i gojaznost, ali i visoka učestalost faktora rizika iz životne i radne sredine.

"Projekcije ukazuju da će do 2050. godine broj novoobolelih od raka porasti za 77 odsto, što dodatno naglašava potrebu za sistemskim pristupom prevenciji, ranom otkrivanju i lečenju", navodi se u saopštenju.

Ističu da prevencija malignih bolesti ima ogroman javnozdravstveni potencijal i predstavlja najefikasniji pristup u kontroli malignih bolesti, jer je na približno dve trećine faktora rizika koji su odgovorni za nastanak raka moguće uticati, menjati ih ili ih potpuno eliminisati.

"Čak 40 odsto malignih bolesti može biti izbegnuto jednostavnim merama: prestankom pušenja, ograničenim konzumiranjem alkohola, izbegavanjem suvišnog izlaganja suncu, zadržavanjem prosečne težine, konzumiranjem zdrave hrane, vežbanjem, kao i zaštitom od infekcija koje se mogu razviti u rak", navodi se u saopštenju.

Batut podseća na smernice Svetske zdravstvene organizacije (SZO) prema kojima je potrebno da se zdravstvene službe usmere ka poboljšanju šanse za preživljavanje ljudi koji žive sa rakom, kroz programe rane dijagnostike i lečenja malignih bolesti.

"Rano otkrivanje raka u velikoj meri smanjuje troškove lečenja ove bolesti, a samo lečenje čini delotvornijim i uspešnijim", navodi se u saopštenju.

Batut navodi i da oni, zajedno sa mrežom instituta i zavoda za javno zdravlje, sprovode promotivno-edukativne aktivnosti usmerene ka informisanju stanovništva o prepoznavanju ranih simptoma i znakova malignih bolesti i njihovom osnaživanju da preuzmu odgovornost za sopstveno zdravlje i da se na vreme jave lekaru radi kontrole zdravlja, rane dijagnostike i pravovremenog lečenja.

"Takođe je važno osnažiti čitavu zajednicu kako bi se smanjile nejednakosti u pristupu preventivnim uslugama, dijagnostici, lečenju i nezi obolelih od raka", navodi se u saopštenju.

Autor: Iva Besarabić