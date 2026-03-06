'LJUDI DA NE BRINU' Predsednik Vučić: Mi brinemo da bismo sačuvali kvalitet života ljudi u nenormalnim uslovima, u nenormalnom svetu (VIDEO)

Predsednik Aleksandar Vučić poručuje da ljudi u Srbiji ne brinu, jer država brine da sačuva kvalitet života ljudi u nenormalnim uslovima.

On je rekao da je doneta odluka da maksimalno povećanje cene goriva može da bude do tri dinara.

"Doneli smo odluku da maksimalno povećanje cena danas može da bude do tri dinara, da ljudi ne osete, a da mi u narednih sedam dana, do sledećeg petka, u potpunosti pripremimo i zakonsku regulativu. Naime, želim da obavestim građane Srbije da je notorna laž da se nafta normalno izvozi iz zalivskih zemalja. Dakle, nijedan tanker nije prošao Ormuski moreuz i Ormuski zaliv. Reč je o, bukvalno, neistinama koje se šire u svetskim medijima, da bi se napravio privid normalnosti", kaže predsednik Vučić i dodaje:

"Ljudi moraju da znaju da ne brinu, da mi brinemo. Mi brinemo da bismo sačuvali kvalitet života ljudi u nenorlalnim uslovima, u nenormalnom svetu, u kojem se ništa normalno više ne događa".

Autor: Iva Besarabić