AKTUELNO

Politika

'LJUDI DA NE BRINU' Predsednik Vučić: Mi brinemo da bismo sačuvali kvalitet života ljudi u nenormalnim uslovima, u nenormalnom svetu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Predsednik Aleksandar Vučić poručuje da ljudi u Srbiji ne brinu, jer država brine da sačuva kvalitet života ljudi u nenormalnim uslovima.

On je rekao da je doneta odluka da maksimalno povećanje cene goriva može da bude do tri dinara.

"Doneli smo odluku da maksimalno povećanje cena danas može da bude do tri dinara, da ljudi ne osete, a da mi u narednih sedam dana, do sledećeg petka, u potpunosti pripremimo i zakonsku regulativu. Naime, želim da obavestim građane Srbije da je notorna laž da se nafta normalno izvozi iz zalivskih zemalja. Dakle, nijedan tanker nije prošao Ormuski moreuz i Ormuski zaliv. Reč je o, bukvalno, neistinama koje se šire u svetskim medijima, da bi se napravio privid normalnosti", kaže predsednik Vučić i dodaje:

"Ljudi moraju da znaju da ne brinu, da mi brinemo. Mi brinemo da bismo sačuvali kvalitet života ljudi u nenorlalnim uslovima, u nenormalnom svetu, u kojem se ništa normalno više ne događa".

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Politika

#SNS

#Srbija

#predsednik

POVEZANE VESTI

Politika

Takva su vremena u svetu da nikome nije za verovati! Vučić: Ljudi u Srbiji znaju da u svom rukovodstvu imaju ozbiljne ljude

Politika

'Ljudi ne treba da brinu ni za naftu, ni za gas' VUČIĆ: Nema problema sa kursom, u deviznim rezervama 29 milijardi 367 miliona evra

Politika

'NIKADA NEĆE RAZUMETI DA POSTOJE LJUDI KOJI ŽIVE ZA OVU ZEMLJU' Vučić: Ne možete da pobedite srce ljudi koje se bori za ovu Srbiju (VIDEO)

Politika

'MI MORAMO DA BUDEMO DRUGAČIJI OD NJIH' Vučić: Svi ljudi podjednako moraju da uživaju u državnim sredstvima

Politika

ČUVAMO I SAČUVAĆEMO NAŠU SRBIJU! Predsednik Vučić: Mi u Srbiji se ne spremamo za ratove, mi snažimo svoju vojsku da bismo odvratili svakog

Politika

'LJUDI HOĆE DA SRBIJA IDE NAPRED' Vučić poručio: Politika je da stvaraš, da imaš program i da se boriš ali na častan način! Moramo da se borimo za svo