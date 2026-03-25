Kupovina kao uteha: Kada zadovoljstvo prelazi u opsesiju!

„Samo još ovo“ često se pretvara u naviku koja prazni novčanik i ostavlja osećaj krivice – evo kako da prepoznate opsesivnu kupovinu i vratite kontrolu.

Kupovina je za mnoge vid opuštanja i nagrade, ali kada postane način da se pobegne od stresa, dosade ili lošeg raspoloženja, može preći u problem. Opsesivna kupovina nije samo trošenje novca – to je obrazac ponašanja koji donosi kratkotrajno zadovoljstvo, a dugoročno frustraciju i nezadovoljstvo.

Ako često kupujete stvari koje vam nisu potrebne, krijete račune ili osećate krivicu nakon kupovine, to mogu biti prvi znaci problema. Takođe, konstantno razmišljanje o sledećoj kupovini i osećaj uzbuđenja pre nego što nešto kupite ukazuju na emocionalnu povezanost sa trošenjem.

Opsesivna kupovina često je povezana sa emocijama – stres, tuga, nesigurnost ili čak dosada mogu biti okidači. Kupovina tada postaje način da se popuni praznina ili podigne raspoloženje, ali efekat je kratkotrajan. Nakon toga često dolazi osećaj praznine ili griže savesti.

Prvi korak je osvešćivanje – zapitajte se zašto želite da kupite određeni proizvod. Napravite listu prioriteta i izbegavajte impulsivne odluke. Pravilo „sačekaj 24 sata“ često pomaže da shvatite da li vam je nešto zaista potrebno ili je u pitanju trenutni impuls.

Umesto kupovine, pronađite druge načine da se opustite i nagradite – šetnja, druženje, čitanje ili fizička aktivnost mogu imati dugotrajniji pozitivan efekat. Fokus na iskustvima, a ne na stvarima, pomaže da se smanji potreba za stalnim kupovanjem.

Kupovina treba da bude zadovoljstvo, a ne izvor stresa. Kada prepoznate obrasce i naučite da upravljate impulsima, vraćate kontrolu nad svojim novcem i emocijama. Prava vrednost nije u stvarima koje posedujete, već u osećaju ravnoteže i zadovoljstva koje gradite iznutra.

Autor: S.Paunović