AKTUELNO

Dom, Lepota i Moda

Opsesija kupovinom: Šta se krije iza preterane želje za stvarima

Izvor: Pink.rs, Foto: Unsplash.com ||

Kupovina može biti uživanje, ali preterivanje često skriva dublje emocije – evo kako prepoznati znakove i povratiti kontrolu.

Kupovina može biti zabavna, oslobađajuća i ponekad pravi mali ritual zadovoljstva. Ipak, kada osećaj zadovoljstva postaje kompulsivan, a trošenje prelazi granicu umerenosti, govorimo o kupoholičarstvu – potrebi da stalno kupujemo, iako to možda nije potrebno

Kupoholičarstvo često ima emotivne korene. Ljudi ga koriste da ublaže stres, dosadu, tugu ili osećaj praznine. Kratkotrajni adrenalin dok nešto kupujemo pruža zadovoljstvo, ali efekat je prolazan, dok dugoročno može dovesti do finansijskih problema, konflikata u porodici ili osećaja krivice i stresa.

Prvi korak je prepoznavanje problema. Postavite sebi pitanja: da li kupujem zbog stvarne potrebe ili da bih ublažio emocije? Pratite koliko često osećate impuls da kupite nešto, i koliko to utiče na vaš budžet i svakodnevni život.

Drugi korak je postavljanje granica. Napravite listu prioriteta, ograničite korišćenje kreditnih kartica i odvojite budžet za stvarne potrebe. Takođe, pronalaženje drugih izvora zadovoljstva – hobiji, sport, druženje – može pomoći da impulsi za kupovinom budu manji.

Foto: Pixabay.com

Kupovina sama po sebi nije loša, ali kada postane kompulsivna, može ugroziti finansijsku sigurnost i emocionalno blagostanje. Svesnost, planiranje i umerenost ključni su za balans i zdrav odnos prema novcu i stvarima.

Autor: S.Paunović

#Adikcija

#Kupoholičarstvo

#kupovina

#šoping

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Prijateljica se stalno žali, a ne sluša savet: Kako sačuvati prijateljstvo bez sopstvenog stresa!

Auto/Tech

NE NASEDAJTE NA PREVARU: 8 znakova da vas prodavac polovnjaka MULJA – broj 5 ignorišu skoro svi!

Lifestyle

Oči kao ogledalo duše: Šta se krije iza mačijih pogleda - ljubav, bes ili strah

Lifestyle

Zaboravićete na napetost i crne misli. 4 metode smiruju um za samo nekoliko minuta!

Extra

Eksperti za karijeru otkrivaju šta nikada ne smete reći dok razgovarate sa šefom

Lifestyle

Vaše omiljeno mesto za piće otkriva mnogo toga o vama: Da li ste depresivac, ekstrovert ili zračite samopouzdanjem?