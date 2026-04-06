Tate koje govore 'volim te' menjaju pravila igre: Novo lice roditeljstva koje osvaja Srbiju!

Emocije više nisu tabu – savremeni očevi brišu granice između „muške“ i „ženske“ uloge i grade zdravije, srećnije porodice.

Savremeno roditeljstvo prolazi kroz revoluciju – sve više muškaraca aktivno učestvuje u odgajanju dece, ne samo kroz obaveze, već i kroz emocije. Nekada rezervisane za majke, nežnost, otvoreni razgovori i izražavanje ljubavi postaju sastavni deo očinske uloge. Rečenice poput „volim te“ više nisu retkost u komunikaciji između očeva i dece, čak ni u svakodnevnim situacijama poput kratkog telefonskog razgovora.

Ovakav pristup ima dubok uticaj na razvoj deteta. Deca koja odrastaju uz emocionalno dostupne očeve pokazuju veći nivo samopouzdanja, sigurnosti i sposobnosti da izraze sopstvena osećanja. Ona uče da je ranjivost snaga, a ne slabost, što ih kasnije čini stabilnijim i otpornijim u međuljudskim odnosima. Otac više nije samo figura autoriteta, već i oslonac i saveznik.

S druge strane, i sami očevi imaju ogromne benefite od ovakvog vida roditeljstva. Aktivno učešće i emotivna povezanost sa decom doprinose njihovom ličnom zadovoljstvu, smanjenju stresa i osećaju ispunjenosti. Mnogi muškarci danas otvoreno govore o tome da su upravo kroz roditeljstvo naučili da bolje razumeju sebe i svoje emocije, što pozitivno utiče i na druge segmente njihovog života.

Važno je napomenuti da ovakav model roditeljstva ne znači gubitak autoriteta, već njegovo redefinisanje. Deca više poštuju roditelje koji su dosledni, ali i empatični. Autoritet se gradi kroz poverenje, a ne strah, a upravo tu savremeni očevi pronalaze balans između discipline i bliskosti. Time se stvara zdravija porodična dinamika u kojoj svi članovi imaju prostor da budu autentični.

Jasno je da se društvo menja, a sa njim i uloga oca. Novi tip roditeljstva ne briše razlike, već ih obogaćuje – donoseći više razumevanja, ljubavi i povezanosti u svakodnevni život. Očevi koji grle, slušaju i govore „volim te“ postavljaju temelje jedne emotivno zrelije generacije.

Autor: S.Paunović