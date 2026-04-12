Ako Uskrs provodite sami, psiholozi otkrivaju zašto to nije loše kako mislite: Treba vam jedna važna opomena

Uskrs je jedan od onih praznika koji podrazumevaju gužvu, porodicu, sto koji se ne prazni i buku koja traje ceo dan.Zato ideja da ga provedete sami na prvu zvuči pogrešno.

Problem nije u tome što ste sami, već u tome kako to tumačite. Jer samoća i usamljenost nisu ista stvar, i upravo tu većina napravi pogrešan korak.

Zašto samoća može da vam uradi više nego društvo

Psiholozi već godinama ponavljaju istu stvar, kada je birate, samoća ima efekat koji većina ne očekuje.

Donosi jasniju sliku o sebi, smanjuje stres i daje prostor da usporite bez pritiska. U svetu u kojem stalno reagujemo na druge, retko kada imamo priliku da čujemo sebe bez prekida.

Upravo zato ovakav praznik može da bude reset, ako ga tako postavite.

Ne kao "propustila sam nešto", već kao "konačno imam prostor da uradim po svom".

Dan koji ne liči ni na jedan drugi

Uskrs ne mora da izgleda isto kao kod svih.

Može da počne sporije nego inače, bez alarma i obaveza. Jedna kafa ili čaj u tišini, kratka šetnja dok je grad još prazan, ili čak jutro u pidžami bez griže savesti.

To nisu sitnice. To je način da dan postavite po sebi, a ne po očekivanjima.

Ako želite da unesete malo strukture, postoje jednostavne stvari koje mogu da promene raspoloženje, od laganog istezanja do kratke online joge. Nije poenta u disciplini, već u osećaju da radite nešto dobro za sebe.

Kako da ne izgubite kontakt sa ljudima

To što ste sami ne znači da morate da se isključite.

Jedan video poziv, poruka ili razmena fotografija praznične trpeze može da bude sasvim dovoljna da zadrži osećaj povezanosti. Nije potrebno više od toga.

Zanimljivo je da upravo male geste, poput javljanja nekome za koga znate da je takođe sam, imaju najveći efekat. Ne samo na drugu osobu, već i na vas.

Povezanost se ne meri brojem ljudi za stolom, već kvalitetom kontakta.

Uskrs po vašim pravilima

Ovo je možda jedini praznik koji možete da "ispišete" od početka.

Možete da spremite ono što vi volite, ne ono što se očekuje. Možete da provedete dan uz filmove koji vam prijaju, bez kompromisa. Možete čak i da se potpuno isključite i napravite mali digitalni detoks.

Ako vam ipak treba osećaj zajedništva, odlazak na liturgiju ili okupljanje u crkvi može da da drugačiju vrstu mira, onu koja ne zavisi od privatnog okruženja.

Na kraju, Uskrs nikada nije bio samo o okupljanju.

U svojoj suštini, to je praznik obnove. A obnova ne mora da se desi u gužvi da bi bila stvarna.



Autor: Jovana Nerić