'Ma, to su samo muškarci': Kako je požuda na radnom mestu postala društveno prihvatljiva!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Komentarisanje drugih žena iza zatvorenih vrata često se pravda kao šala.

U mnogim radnim okruženjima postoji nepisano pravilo koje se retko dovodi u pitanje: muškarci, čak i kada su u braku ili vezi, slobodno komentarišu druge žene u kontekstu privlačnosti i požude. Takvi razgovori često se vode uz osmeh, kroz šalu ili kao deo muškog druženja, a granica između bezazlenog komentara i nepoštovanja gotovo da se briše.

Problem nastaje onog trenutka kada takvo ponašanje prestane da bude izuzetak i postane standard. U tim situacijama, oni koji se sa tim ne slažu — bilo da su muškarci ili žene — neretko biraju da ćute. Razlog nije nepostojanje stava, već strah od etiketiranja: da su previše ozbiljni, ukočeni, da ne razumeju humor ili da su prosto čudni.

Ovakva atmosfera stvara suptilan, ali snažan pritisak. Normalizacija komentarisanja tuđeg izgleda u seksualnom kontekstu šalje poruku da je takvo ponašanje očekivano, pa čak i poželjno. Istovremeno, granice poštovanja — kako prema partnerima koji nisu prisutni, tako i prema koleginicama — postaju zamagljene.

Važno je napraviti razliku između spontanog komentara i obrasca ponašanja koji se ponavlja i opravdava. Kada se nešto kontinuirano predstavlja kao bezazleno, ono prestaje da se preispituje. Upravo tada nastaje problem — jer ono što se ne dovodi u pitanje, lako postaje norma.

Rečenica „to su samo muškarci“ često služi kao izgovor da se određeni obrasci ne menjaju. Međutim, svako radno okruženje oblikuju ljudi koji u njemu učestvuju — i granice koje (ne) postavljaju. A tišina onih koji misle drugačije ne znači slaganje, već često samo nedostatak prostora da se kaže ono što zaista misle.

Autor: S.Paunović

