KAKO JEDNOSTAVNO OČISTITI KAMENAC IZ KUVLA ZA VODU: Trik od par dinara koji čuva vaš aparat i štedi struju

Ako primetite da vam se voda za jutarnju kafu ili čaj kuva sve sporije, a na dnu šolje ostaje beli talog, to je jasan znak da vaše kuvalo za vodu (ketler) treba očistiti.

Naslage kamenca, koje se sastoje uglavnom od kalcijum-karbonata, smanjuju efikasnost grejača, produžavaju vreme zagrevanja i vremenom mogu dovesti do kvara uređaja. Pre nego što otpišete stari aparat, znajte da rešenje verovatno već imate u kuhinjskom ormariću.

Kako kamenac oštećuje kuvalo i povećava račune

Kamenac nastaje taloženjem minerala iz vruće vode, stvarajući tvrdi sloj oko grejača. Taj sloj deluje kao izolator, zbog čega je grejaču potrebno više energije i vremena da zagreje vodu na željenu temperaturu. To ne samo da dovodi do osetno viših računa za struju, već i prekomerno opterećuje unutrašnje komponente uređaja, što može uzrokovati potpuni kvar. Srećom, za uklanjanje kamenca nisu potrebne skupe hemikalije – dovoljan je obični beli sirće zahvaljujući sirćetnoj kiselini koju sadrži.

Nisu sva kuvala ista

Možda niste znali, ali materijal od kojeg je izrađeno vaše kuvalo igra veliku ulogu u brzini nakupljanja kamenca.

Nerđajući čelik: Popularan je izbor jer je otporan na koroziju i ima glatku površinu za koju se kamenac teže hvata.

Aluminijum: Iako su ova kuvala pristupačnija i lakša, sklonija su stvaranju debljih naslaga. Struktura aluminijuma pogoduje nastanku sitnih udubljenja koja privlače minerale i ubrzavaju njihovo taloženje.

Dodatni faktor je i tvrdoća vode u vašem području. Voda bogata jonima kalcijuma i magnezijuma znatno brže uništava grejače u kućnim aparatima.

Prirodno rešenje iz vaše kuhinje

Iako na tržištu postoji niz hemijskih sredstava, mnogi se okreću proverenim metodama. Pošto je biorazgradivo i netoksično, sirće je sigurna alternativa sintetičkim čistačima. Ne morate brinuti o zaostalim hemikalijama koje bi mogle uticati na ukus napitka ili na vaše zdravlje.

Savet plus: Ako vam smeta intenzivan miris sirćeta, kao alternativa za blaže naslage može poslužiti limunska kiselina (limuntus), dostupna u obliku praha ili sveže isceđenog limuna. Ipak, za temeljno čišćenje, beli sirće ostaje najefikasnije i najisplativije rešenje.

Postupak čišćenja u nekoliko koraka

Pre čišćenja proverite da li je kuvalo hladno i isključeno iz struje:

Napravite rastvor: Napunite kuvalo mešavinom jednakih delova vode i belog sirćeta.

Prokuvajte: Uključite uređaj da tečnost proključa.

Ostavite da deluje: Pustite da rastvor odstoji najmanje pola sata.

Isperite: Izlijte tečnost i temeljno isperite unutrašnjost svežom vodom.

Završni korak: Kako biste potpuno uklonili miris sirćeta, preporučuje se da jednom ili dvaput prokuvate punu posudu čiste vode pre nego što počnete da pripremate napitke.

Redovnim održavanjem ne samo da štedite novac, već i produžavate vek trajanja svom aparatu, sprečavajući nagomilavanje elektronskog otpada. Malo kuhinjske hemije zaista može učiniti čuda!

Autor: D.S.