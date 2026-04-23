Ženama se 'diže kosa na glavi' od ovih muških grešaka tokom seksa, a broj 4 je najčešći povod i za svađu

Mnoge žene odmah izgube želju i volju za intimnim odnosima. Ovo su najčešće greške muškaraca koje to prouzrokuju.

Ponekad muškarci u krevetu izgube kompas, a ženama se tada „diže kosa na glavi“ i jednostavno izgube dalju volju i želju.

Iako se o seksualnim temama često govori tiho, postoje stvari koje brojne žene u tišini tolerišu – ali im i te kako smetaju. Od brzinske predigre, preko lošeg ritma, pa sve do emocionalne odsutnosti, neka ponašanja mogu potpuno ugasiti strast i pretvoriti inače lepu situaciju u razočaranje.

Ako želite obostrano uživanje obratite pažnju na sledeće greške koje žene najčešće navode kao razlog frustracije u krevetu:

1. Zanemarivanje predigre

Mnogi muškarci žele što pre da „pređu na stvar“, zaboravljajući koliko je predigra važna. Ona nije samo uvod, već neizostavan deo doživljaja – uzbuđenje raste, povezanost se jača i užitak je intenzivniji za oba partnera.

2. Tišina i emocionalna odsutnost

Kad je partner potpuno tih, bez izraza ili reakcije, lako može delovati kao da mu nije stalo. Komentari, uzdasi, dodiri i pogledi – sve to pojačava osećaj bliskosti i stvara mnogo bolju atmosferu.



3. Preterana žurba i sirovi pokreti

Brzina ne znači nužno strast. Naprotiv – ako je sve mehanički i bez ritma, užitak se gubi. Promena tempa, pažljivost i komunikacija su ono što zaista prija.

4. Guranje glave tokom oralnog seksa

Ženama se diže kosa na glavi, i ovo je česti povod za svađe. Ovo ponašanje mnoge žene doživljavaju kao neprijatno i ponižavajuće. Umesto toga, bolji pristup je uzajamno poštovanje i nenametljiv tempo.

5. Gruba stimulacija klitorisa

Previše pritiska ili pogrešan način dodira mogu izazvati bol umesto užitka. Zamislite da dodirujete balon od sapunice. E, toliko nežno treba postupati s ovim osetljivim delom tela.

6. Fokus samo na sebe

Seks nije trka niti jednostrana aktivnost. Prava povezanost se stvara kroz međusobno davanje, a sebičnost u krevetu je često razlog za nezadovoljstvo kod žena.

7. Previše agresivan pristup grudima

Grudi i bradavice jesu erogene zone, ali zahtevaju pažljiv i nežan dodir. Grubost ovde može potpuno uništiti raspoloženje.

8. Odlazak iz kreveta odmah posle seksa

Mnogi muškarci ustaju čim se sve završi, ali zaboravljaju koliko su važni trenuci nežnosti nakon odnosa. Zagrljaj, osmeh, kratak razgovor – sve to doprinosi osećaju bliskosti i sigurnosti.

Autor: D.Bošković