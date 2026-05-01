Ovako profesionalni kuvari dinstaju luk: Gotov za čas, daleko ukusniji i bez mirisa prženja po stanu

Evo kako najbolji kuvari dinstaju luk - uz dva tajna sastojka biće gotov za čas, bez suza i onog teškog mirisa koji se širi po stanu.

Postoji jedan stari kuhinjski trik koji menja sve kada najbolji kuvari dinstaju luk. Bez suza, bez teškog mirisa po stanu, a luk gotov za par minuta i sladak kao nikada do sada. Tajna se krije u dva sastojka koje već imate u ostavi.

Skoro svako domaće jelo počinje istim korakom. Iseckamo glavicu, bacimo je na zagrejano ulje i pustimo da se krčka dok radimo nešto drugo.

Upravo u tom „usputnom“ potezu leži razlika između prosečnog i vrhunskog jela.

Kako profesionalni kuvari dinstaju luk za par minuta

U velikim restoranskim kuhinjama niko nema vremena da čeka da luk požuti dvadeset minuta. Profesionalci su proces drastično ubrzali, a rezultat je luk pun arome i kremaste teksture.

Trik je jednostavan: čim luk ubacite u zagrejano ulje, dodajte mu prstohvat soli i prstohvat šećera.

So izvlači vodu iz luka, pa on omekša gotovo trenutno. Šećer pomaže pri karamelizaciji i daje mu onu zlatnu boju i blago sladak ukus.

Kada se luk dinsta na ovaj način, dobija punoću koja se bukvalno topi u ustima. Sve je gotovo dok pripremate ostatak namirnica za jelo.

Trik za dinstanje bez suza i jakog mirisa

Najveća muka domaćica jeste taj prodoran miris luka koji se zavuče u zavese, jastuke i kosu. Kada luk obrađujete brzo i na nižoj temperaturi, isparenja su znatno blaža.

Nema zagorelih ivica, nema dima, nema onog oštrog mirisa koji ostaje satima posle ručka.

Postoji još jedna važna stvar, a tiče se vašeg stomaka. Brzo dinstan luk je mnogo lakši za varenje od onog koji se polusirov gušio u ulju.

Autor: D.Bošković