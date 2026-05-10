Štetnije je od šećera i masti zajedno: Ovu stvar svi dodajemo u ručak, a direktno nam truje telo i goji nas

Mislite da su šećer i mast najveći neprijatelji zdravlja? Grešite. Skriveni natrijum u hrani radi tiše i opasnije, a krije se u kesici koju svaka domaćica dodaje u ručak.

Reč je o industrijskim kockama za supu i začinima sa pojačivačima ukusa.

Oni daju lažni privid domaće kuhinje. Iza mirisa se krije koktel soli, glutamata i loših masti.

Ovi dodaci maskiraju pravi ukus hrane i stvaraju zavisnost.

Vreme je da saznate šta zaista unosite u organizam.

Zašto je skriveni natrijum u hrani gori od šećera

Šećer osetite na jeziku, ali so u kockici ne. Ona je vešto maskirana aromama mesa i začina. Tako u jedan lonac pasulja ubacite i do tri grama natrijuma, a da toga niste ni svesni.

Rezultat je odmah vidljiv. Telo zadržava vodu, lice otiče, a vaga ujutru pokazuje i dva kilograma više. Višak natrijuma direktno opterećuje bubrege i krvne sudove.

Pritisak skače, srce kuca brže, a vi krivite kafu. Nije kriva kafa. Pravi krivac je ona „nevina“ žuta kockica koju bacate u svaku čorbu, sarmu i krompir paprikaš.

Šta je tačno u industrijskim kockicama

Pored soli, tu su glutamati i palmino ulje. Štetni aditivi E621 i E631 kriju se u svakoj kocki. Pravog mesa ima manje od jedan odsto.

Sve ostalo je hemija koja zavarava jezik. Ovi dodaci stvaraju zavisnost od slanog. Umesto zdravog obroka, servirate koktel veštačkih aroma.

Čitajte deklaracije i birajte prirodne začine. Smanjite hemiju u tanjiru. Vaše telo će vam biti zahvalno.

Autor: D.Bošković