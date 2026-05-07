Ovi će se poubijati! Blokader iz DS poručio dva burgera i pomfrit od Grbovića, ovaj mu odgovorio: Nisam ti ja Glovo (VIDEO)

Sami sebi najveći neprijatelji

Još jedna u nizu bitaka na društvenim mrežama odigrala se među blokaderima. Teške reči su pale zbog borbe za vlast, a na tapetu se našao Lider Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović.

Naime, sve je počelo kada je šef Demokratske stranke na Vračaru, Bogdan Tatić na Iksu napisao sledeće:

"Nadam se da će i PSG da podrži studente posle odluke ZLF i da će ta odluka da bude trajna. Nadu baziram na strateškom sporazumu o saradnji koji su potpisale ove dve stranke".

Član DS Ivan Petrović se navodezao rečima "Možemo da pitamo funkcionere" i označio Grbovića, nalog PSG i generalnog sekretara PSG Aleksandara Radovanovića, na šta je Pavle Grbović odgovorio:

"Nisam ti ja Glovo da ti dostavljam šta poželiš i kad poželiš".

Petrović je odgovorio:

"Aha. Ja sam mislio da ste usklađeni sa partnerskom strankom. Ali ok ako niste, može dva burgera i veliki pomfrit."

Grbović mu je potom rekao kako je "aktivni član druge stranke" i da bi trebalo da zna "da elementarna politička kultura nalaže da se ne mešaš u interne odnose druge stranke ili interne međusobne odnose drugih stranaka".

"To što ti radiš je daleko nekulturnije nego kad te ja ovako odjeb***m", napisao je Grbović.

-To što si ti mene odje*** više govori o tvom političkom umeću nego o meni - odgovorio mu je između ostalog Petrović.

Potom su se uključili i drugi blokaderi koji su osuli drvlje i kamenje na Grbovića:

"Bravo, gledaj pa se posvađaj i sa onih 150 preostalih glasača. Taktično nema šta", "Uz dužno poštovanje Pavle, ali vas ne bi primili ni u Glovo, čak i oni traže prethodno minimalno radno iskustvo".

Šta su mu još poručili blokaderi pogledajte u snimku: