BEZ DLAKE NA JEZIKU! Uroš nije štedeo na rečima, očitao Aneli lekciju: Ideš od muškarca do muškarca, plivaš po mulju (VIDEO)

Favoroti nagrađeni, a neprijatelji na minimumu!

Nakon što je Uroš Stanić imenovan za novog gazdu 'Elite 9', gde je za crnim stolom sazvan sastanak kako se bi se podelio ovonedeljni budžet.

- Prvi veliki budžet dajem Janjušu, tvoja veza sa Vanjom mi je smešna i mislim da nema perspektivu. Maja i Aneli su pokazale ko su, ove godine su doživeo svoju pravdu. Smatram da ti veze nisu potrebne, fale mi naše šale, nisi sebičan. Volim te, drago mi je što sam te upoznao - rekao je Uroš.

- Voli te tata - rekao je Janjuš.

- Rijaliti mami dajem mali. Na žalost ćeš pobediti. Tvoji postupci mi se uopšte ne dopadaju, nemoralna si osoba pogotovo kada si u alkoholisanom stanju. Smatram da sve što si gradila i pričala o Asminu ponizila si svoju porodicu u hotelu sa njim. Nikome ne možeš da budeš prijatelj, nisi dobar čovek. Ideš od muškarca do muškarca. Da možeš bila bi sa svakim muškarcem. Umeš da lažeš, veliki si manipulator. Vidomo da Luka nije ravnodušan prema tebi.

- U moru ljudi to je samo jedno mišljenje - rekla je Aneli.

- Ti svakako koristiš tablete za mršavljenje tako da ti ne treba veći budžet - rekao je Uroš.

- Kačavenda, mali budžet. Ove sezone si sprermna na sve samo da budeš u temi. Dopustila si da budeš žena na poziv. Maska ti je pala, ideš od muškarca do mušlarca. Verujem da si imala s*ksualne odnose sa Asminom. Ne znam koji haos najavljuješ, nemaš voše snagu da izneseš bilo koji sukob. Sama po sebi si zgažena. Plivaš po mulju. Ima sinonim za blud i nemoral. Da na televiziji iznosiš gde si opštila i koliko puta si opštila sa Janjušem. Šta da kažem o ženi na poziv - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: T. Mladenović