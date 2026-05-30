Svetski dan borbe protiv hematoloških maligniteta: Savremeni lekovi spasavaju živote

U Srbiji godišnje oko 2.800 ljudi dobije dijagnozu hematološkog maligniteta, dok oko 1.100 pacijenata izgubi život, rečeno je na konferenciji u Beogradu povodom Svetskog dana borbe protiv karcinoma krvi.

Predstavnice udruženja pacijenata istakle su značaj inovativnih terapija, navodeći da savremeni lekovi u prvoj liniji lečenja mogu da obezbede dugotrajne remisije, a u pojedinim slučajevima i izlečenje. Kako su naglasile Maja Marković iz Udruženja LIPA i Snežana Doder iz Udruženja pacijenata sa multiplim mijelomom, odlaganje efikasne terapije često dovodi do progresije bolesti, težeg lečenja i lošijih ishoda.

Marković je navela da je ekonomska isplativost inovativnih terapija u ranoj fazi lečenja značajno veća u odnosu na standardne opcije, uz manje komplikacija i bolju kontrolu bolesti.

Načelnica Službe za hematologiju KBC Zemun, doc. dr Zorica Cvetković, istakla je da se za ove bolesti primenjuje sistemska terapija, uključujući i hemioterapiju koja često nosi brojne komplikacije. Ona je dodala da su savremeni lekovi znatno efikasniji, ali i skupi, naglašavajući da se njihovom primenom poboljšava kvalitet života pacijenata i njihovih porodica.

Marković je ukazala i da je u periodu od 2013. do 2026. godine na listu lekova RFZO uvedeno oko 110 inovativnih lekova, ali da je za oblast hematoonkologije bilo svega šest. Ove godine očekuje se proširenje liste za dodatnih deset lekova, što je ocenila kao pozitivan korak.

Predstavnice udruženja su poručile da uskraćivanje inovativnih terapija ne predstavlja uštedu, već dugoročno opterećuje zdravstveni sistem zbog češćih hospitalizacija i komplikacija. Kako su naglasile, proširenje dostupnosti savremenih terapija ključno je za poboljšanje ishoda lečenja i preživljavanja pacijenata, ali i za kvalitet života obolelih i njihovih porodica.