Jedan začin može poboljšati seksualni život kod žena: Kod muškaraca ne deluje

Ukoliko želite da začinite seksualni život, evo koji začin možete koristiti za bolji seks – odnosi se samo na žene.

Ako vam je seksualni život mlak, imamo dobru vest za vas: konzumiranje đumbira može popraviti stvari u spavaćoj sobi. Uz malu napomenu: naučnici koji su došli do ovog otkrića tvrde da deluje samo kod žena.

Za muškarce to nije jedina loša vest, ima i jedna još gora: naime, naučnici veruju da kod žena đumbir ima takav efekat zato što može da smanji osećaj gađenja, a to narušava ego svakog frajera koji misli da je veći užitak žene zasluga njegove neodoljive seksualne privlačnosti.

Začin za bolji seks

Kineski istraživači otkrili su da su žene koje su konzumirale najviše đumbira osećale najviše seksualne želje, uzbuđenja i zadovoljstva u svojim ljubavnim sesijama. Takav efekat ipak nije otkriven kod muškaraca.

Naučnici su analizirali seksualni život više od 2.000 ljudi, uz količinu đumbira koju su konzumirali u obliku pića, dodataka ishrani i u kuvanju.

Đumbir je dugo bio osnovna namirnica u kineskoj kuhinji i simbol zdravlja i dugovečnosti. Takođe, koristi se za lečenje bolesti poput prehlade i mučnine. Jedan od njegovih aktivnih sastojaka je 6-gingerol, koji može da blokira osećaj mučnine. U jednom od eksperimenata, romantični parovi koji su uzimali dodatak ishrani od đumbira jednom dnevno tokom mesec dana imali su više seksa u poređenju s grupom koja je uzimala placebo.

A zašto ne deluje na muškarce?

Nije jasno zašto đumbir ima takva afrodizijačka dejstva i zašto bi to moglo da deluje samo na žene. Istraživači s Medicinskog fakulteta u Hangzhou u Kini i Univerziteta Njujork u Šangaju rekli su da jedna od teorija glasi da đumbir smanjuje nivo gađenja (osećaja usko povezanog s mučninom), što bi žene moglo da učini sklonijima seksu.

"Žene su razvile pažljivije i selektivnije seksualne strategije u poređenju s muškarcima. To se često prevodi u veću osetljivost na gađenje i niže seksualno uzbuđenje. Ova evolucijska predostrožnost može stvoriti psihološku barijeru koju intervencije poput konzumacije đumbira mogu efikasno da prilagode", objasnili su autori studije, objavljene u časopisu International Journal of Sexual Health.

Autor: S.M.