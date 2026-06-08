AKTUELNO

Lifestyle

STAVITE SAMO JEDNU OVU STVAR U SAKSIJU SA CVEĆEM! Trik iskusnih domaćica koji provereno spasava biljke od sušenja i propadanja!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Mnoge domaćice se žale da im sobno cveće i biljke na terasi brzo venu, gube boju i propadaju, iako ih redovno zalivaju i paze. Rešenje za ovaj problem ne leži u skupoj hemiji iz poljoprivrednih apoteka, već u jednom starom triku koji iskusne žene koriste već decenijama.

Foto: Pixabay.com

Sve što vam treba jeste obična kora od banane. Ona je prepuna kalijuma, fosfora i magnezijuma – minerala koji su bukvalno hrana za koren svake biljke. Dovoljno je da koru sitno iseckate, zakopate je plitko u zemlju u saksiji i zalijete vodom, ili da je potopite u teglu sa vodom na dva dana i tom tečnošću zalijete cveće.

Ovaj potpuno prirodan i besplatan trik učiniće da vaše biljke prolistaju, dobiju jarku zelenu boju i cvetaju kao lude. Umesto da bacate kore od voća, iskoristite ih i pretvorite svoju terasu u pravu malu zelenu oazu.

Autor: D.S.

#Cveće

#Lajfstajl

#bašta

#korisni saveti

#trikovi za kuću

#uređenje doma

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Promenite samo jednu stvar u popularnoj INTIMNOJ POZI i očekujte fenomenalan vrhunac

Lifestyle

CEO KOMŠILUK ĆE VAM ZAVIDETI: Stavite JEDAN SASTOJAK iz kuhinje u saksije i cveće će bujati kao ludo! Trik od 50 dinara koji provereno radi

Lifestyle

TRIK ISKUSNIH BAŠTOVANKI: Dodajte samo jednu kap OVOGA u saksiju i muškatle će cvetati kao lude celog leta!

Lifestyle

Samo jedan znak otkriva da je žena doživela vrhunac, sve ostalo su samo priče!

Dom, Lepota i Moda

Ove sobne biljke uništavaju vlagu: Stavite ih na prozor i rešićete problem

Lifestyle

Evo KAKO da NAĐETE normalnog MUŠKARCA koji je SPREMAN za BRAK - potrebno je da URADITE jednu STVAR