STAVITE SAMO JEDNU OVU STVAR U SAKSIJU SA CVEĆEM! Trik iskusnih domaćica koji provereno spasava biljke od sušenja i propadanja!

Mnoge domaćice se žale da im sobno cveće i biljke na terasi brzo venu, gube boju i propadaju, iako ih redovno zalivaju i paze. Rešenje za ovaj problem ne leži u skupoj hemiji iz poljoprivrednih apoteka, već u jednom starom triku koji iskusne žene koriste već decenijama.

Sve što vam treba jeste obična kora od banane. Ona je prepuna kalijuma, fosfora i magnezijuma – minerala koji su bukvalno hrana za koren svake biljke. Dovoljno je da koru sitno iseckate, zakopate je plitko u zemlju u saksiji i zalijete vodom, ili da je potopite u teglu sa vodom na dva dana i tom tečnošću zalijete cveće.

Ovaj potpuno prirodan i besplatan trik učiniće da vaše biljke prolistaju, dobiju jarku zelenu boju i cvetaju kao lude. Umesto da bacate kore od voća, iskoristite ih i pretvorite svoju terasu u pravu malu zelenu oazu.



Autor: D.S.