Toksični roditelji ostavljaju ožiljke koje ne vidimo: Kako porodični obrasci oblikuju život deteta

Problemi odraslih često postaju teret najmlađih, a posledice mogu trajati decenijama

Roditelji predstavljaju prvi i najvažniji oslonac u životu svakog deteta, zbog čega njihov način ponašanja ima ogroman uticaj na emocionalni i psihološki razvoj mališana. Kada su odnosi u porodici ispunjeni manipulacijom, kritikama, kontrolom ili emocionalnom nestabilnošću, dete često odrasta u atmosferi nesigurnosti i straha, nesvesno usvajajući obrasce koji će ga pratiti i u odraslom dobu.

Toksični roditelji ne moraju nužno biti nasilni da bi ostavili duboke posledice. Konstantno omalovažavanje, poređenje sa drugima, ignorisanje detetovih emocija ili nametanje previsokih očekivanja mogu ozbiljno narušiti samopouzdanje. Dete tada počinje da veruje da nije dovoljno dobro, pametno ili vredno ljubavi, što kasnije može uticati na njegove odnose, karijeru i sliku o sebi.

Stručnjaci ističu da deca veoma često preuzimaju emocionalne probleme svojih roditelja. Ako odrastaju uz osobu koja se ne nosi dobro sa stresom, konfliktima ili sopstvenim frustracijama, postoji velika verovatnoća da će i sama razviti slične mehanizme ponašanja. Na taj način se negativni porodični obrasci prenose sa generacije na generaciju.

Poseban problem nastaje kada roditelj koristi dete kao emocionalni oslonac za svoje lične probleme. Umesto da dete dobije podršku, ono prerano preuzima ulogu odrasle osobe u porodici. Takva deca često odrastaju sa izraženim osećajem odgovornosti za tuđe emocije, dok sopstvene potrebe stavljaju u drugi plan.

Stručnjaci naglašavaju da negativni obrasci nemoraju biti sudbina. Prepoznavanje problema predstavlja prvi korak ka promeni. Razgovor sa psihologom, rad na emocionalnoj pismenosti i razvijanje zdravih granica mogu pomoći ljudima da prekinu ciklus toksičnih odnosa i izgrade zdravije veze, kako sa sobom, tako i sa budućim generacijama.

Autor: S.Paunović