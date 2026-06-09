Đedović Handanović najavila istorijski energetski projekat: Odluka će promeniti budućnost Srbije

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da država mora brzo, ali i pažljivo da donosi odluke u energetici jer takve odluke mogu da imaju posledice u narednim decenijama.

- Mi moramo da budemo veoma brzi i efikasni, ali opet veoma pažljivi, jer to su sve odluke koje imaju posle reperkusiju narednih 30, 40, 50 godina. Svakako, preko noći je u energetici nemoguće bilo šta uraditi. To zahteva dugoročna, odgovorna planiranja - rekla je Đedović Handanović gostujući na Pink TV.

Ona je podsetila da je u Srbiji postojao moratorijum na nuklearnu energiju koji je, kako je rekla, hrabro skinut i da je sada u toku prva faza razvoja nuklearnog programa.

"Mi smo 35 godina imali moratorijum na nuklearnu energiju i veoma smo hrabro taj moratorijum skinuli. Imali smo sredinom 80-ih spremnu elektranu u Srbiji da se gradi. Sada smo u prvoj fazi razvoja nuklearnog programa. Idemo u to, a za tehnologiju ćemo se odlučiti kada budemo, pre svega, imali uslove za to, a trebaće nam još nekih godinu dana", poručila je ministarka.

Đedović Handanović je, na pitanje novinara zbog čega je ovih dana aktuelan poziv baš američkim kompanijama za HE "Đerdap 3", rekla da Srbija ima strateški sporazum o saradnji sa SAD, kao i da je taj projekat prepoznat kao jedan od projekata koji može da se realizuje u okviru tog sporazuma.

"To je jedini sektor u kojem imamo stratešku saradnju sa SAD i on je stupio na snagu u martu 2025. godine. Predviđa da radna grupa Vlade predstavi projekat ili predloži projekat, a onda i način njegove realizacije. Objavljeno je pismo o izražavanju zainteresovanosti kompanijama koje žele da uzmu učešće ili mogu biti zainteresovane", objasnila je.

Prema njenim rečima, projekat izgradnje HE "Đerdap 3" je strateški projekat koji je važan i za regionalnu energetsku bezbednost zbog toga što je to reverzibilna hidroelektrana koja ima mogućnost skladištenja električne energije.

"To je jedan strateški projekat koji je važan i za regionalnu energetsku bezbednost zato što je to reverzibilna hidroelektrana. Decenijama se priča o tom mogućem izvoru električne energije, ali to je pre svega jedno skladište električne energije, zato što ima akumulaciju koja može da skladišti energiju i onda da je pušta u mrežu po potrebi", rekla je ona.

Đedović Handanović je istakla da je ugalj prirodni resurs koji se troši, kao i da već sada postoje izazovi sa njegovim kvalitetom i dostupnošću zbog čega se traže alternativni izvori električne energije.

Autor: S.M.