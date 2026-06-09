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Đedović Handanović najavila istorijski energetski projekat: Odluka će promeniti budućnost Srbije

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da država mora brzo, ali i pažljivo da donosi odluke u energetici jer takve odluke mogu da imaju posledice u narednim decenijama.

- Mi moramo da budemo veoma brzi i efikasni, ali opet veoma pažljivi, jer to su sve odluke koje imaju posle reperkusiju narednih 30, 40, 50 godina. Svakako, preko noći je u energetici nemoguće bilo šta uraditi. To zahteva dugoročna, odgovorna planiranja - rekla je Đedović Handanović gostujući na Pink TV.

Ona je podsetila da je u Srbiji postojao moratorijum na nuklearnu energiju koji je, kako je rekla, hrabro skinut i da je sada u toku prva faza razvoja nuklearnog programa.

"Mi smo 35 godina imali moratorijum na nuklearnu energiju i veoma smo hrabro taj moratorijum skinuli. Imali smo sredinom 80-ih spremnu elektranu u Srbiji da se gradi. Sada smo u prvoj fazi razvoja nuklearnog programa. Idemo u to, a za tehnologiju ćemo se odlučiti kada budemo, pre svega, imali uslove za to, a trebaće nam još nekih godinu dana", poručila je ministarka.

Foto: TV Pink Printscreen

Đedović Handanović je, na pitanje novinara zbog čega je ovih dana aktuelan poziv baš američkim kompanijama za HE "Đerdap 3", rekla da Srbija ima strateški sporazum o saradnji sa SAD, kao i da je taj projekat prepoznat kao jedan od projekata koji može da se realizuje u okviru tog sporazuma.

"To je jedini sektor u kojem imamo stratešku saradnju sa SAD i on je stupio na snagu u martu 2025. godine. Predviđa da radna grupa Vlade predstavi projekat ili predloži projekat, a onda i način njegove realizacije. Objavljeno je pismo o izražavanju zainteresovanosti kompanijama koje žele da uzmu učešće ili mogu biti zainteresovane", objasnila je.

Prema njenim rečima, projekat izgradnje HE "Đerdap 3" je strateški projekat koji je važan i za regionalnu energetsku bezbednost zbog toga što je to reverzibilna hidroelektrana koja ima mogućnost skladištenja električne energije.

Foto: TV Pink Printscreen

"To je jedan strateški projekat koji je važan i za regionalnu energetsku bezbednost zato što je to reverzibilna hidroelektrana. Decenijama se priča o tom mogućem izvoru električne energije, ali to je pre svega jedno skladište električne energije, zato što ima akumulaciju koja može da skladišti energiju i onda da je pušta u mrežu po potrebi", rekla je ona.

Đedović Handanović je istakla da je ugalj prirodni resurs koji se troši, kao i da već sada postoje izazovi sa njegovim kvalitetom i dostupnošću zbog čega se traže alternativni izvori električne energije.

Autor: S.M.

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