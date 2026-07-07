Mislila sam da je muškarac mog života, a onda sam videla kako se tušira i pripala mi je muka

Razlike u higijenskim navikama mogu delovati bezazleno dok ne počnete da živite zajedno ili provedete dovoljno vremena sa partnerom.

Upravo to se dogodilo jednoj devojci koja je na Redditu podelila ispovest koja je izazvala hiljade komentara i burnu raspravu.

Kako je napisala, njen dečko je u svemu bio divan. Opisala ga je kao najboljeg partnera kojeg je ikada imala, ali je jedna situacija potpuno promenila način na koji ga doživljava.

Devojka je objasnila da je tokom zajedničkog tuširanja primetila kako njen partner nanosi sapun rukom i prelazi njime preko tela, bez sunđera ili rukavice za kupanje. To joj u početku nije bilo čudno.

Međutim, ubrzo je shvatila da potpuno preskače pranje zadnjice.

Kada ga je pitala zašto, odgovorio joj je da smatra da je dovoljno što voda prelazi preko tog dela tela i da nema potrebe da ga pere rukom.

Priznaje da je u prvi mah pokušala da bude puna razumevanja.

- Pomislila sam da ga roditelji možda jednostavno nisu naučili kako pravilno da se tušira, napisala je.

Objasnila mu je da bi trebalo detaljno da opere i taj deo tela sapunom i verovala da su se razumeli.

Ipak, nekoliko dana kasnije ponovo ga je pitala da li je promenio naviku.

Njegov odgovor ju je ostavio bez teksta.

Rekao joj je da to i dalje ne radi jer mu je "gadno" da rukom pere taj deo tela i da mu je potrebno vreme da se navikne na tu ideju.

U tom trenutku, kako kaže, počela je ozbiljno da razmišlja o raskidu.

- Počela sam da se udaljavam od veze. Odrastao je čovek i ne praktikuje osnovnu higijenu. Ne znam da li sam prestroga ili je sasvim opravdano što razmišljam da odem. Da li da izgubim najboljeg partnera kog sam ikada imala zbog ovoga?, upitala je korisnike Reddita.

Ljudi nisu imali dilemu

Njena objava vrlo brzo postala je viralna, a većina komentara bila je na njenoj strani.

- Ja sam muškarac i mogu da kažem da je tvoj dečko odvratan, napisao je jedan korisnik.

Drugi su dodali da je osnovna higijena nešto oko čega ne bi trebalo praviti kompromise.

- Ako odrastao muškarac ne može da opere taj deo tela, ko zna koliko vodi računa o ostaloj higijeni, glasio je jedan od komentara.

Mnogi su priznali da bi im upravo ovakva navika bila dovoljan razlog da prekinu vezu, bez obzira na to koliko je partner dobar u svim drugim aspektima.

Šta kažu stručnjaci?

Dermatolozi i stručnjaci za higijenu ističu da je prilikom tuširanja potrebno oprati sve delove tela sapunom, uključujući područje između gluteusa, jer samo ispiranje vodom nije dovoljno za uklanjanje znoja, bakterija i nečistoća.

Iako ovakve teme često izazivaju smeh na društvenim mrežama, mnogi smatraju da razlike u osnovnim higijenskim navikama mogu postati ozbiljan problem u vezi, posebno kada partneri imaju potpuno različite standarde čistoće.

Autor: S.M.