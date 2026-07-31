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Pet namirnica koje će vam pomoći da lakše podnesete letnje vrućine

Izvor: Pink.rs, Foto: RINA ||

Kada temperature prelaze 35 stepeni, organizmu je potrebna lagana i osvežavajuća hrana. Nutricionisti preporučuju da se na jelovniku češće nađu namirnice bogate vodom.

Lubenica i dinja odličan su izbor jer sadrže veliki procenat vode. Krastavac, paradajz i zelena salata takođe doprinose hidrataciji organizma, dok jogurt može biti lagan obrok koji prija tokom toplih dana.

Pored pravilnog izbora hrane, važno je unositi dovoljno tečnosti i izbegavati previše masna i teška jela, naročito u najtoplijem delu dana.

Pravilna ishrana može doprineti boljem osećaju tokom letnjih vrućina i pomoći organizmu da lakše podnese visoke temperature.

Autor: D.B.

#leto

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