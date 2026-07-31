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Ovaj toplotni talas BITNO će se razlikovati od prethodnog: Evo o čemu je reč

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić, Pixabay.com ||

Srbiju je zahvatio novi toplotni takas. Temperature već prelaze 35 stepeni, a danas će biti i do 38.

Narednih dana biće još vrelije. Maksimalna tempertura biće lokalno i do 40 stepeni.

Vrelo vreme posledica je vrele vazdušne mase sa severa Afrike koja preko Mediterana stiže do našeg područja.

Vrelina će potrajati ne samo tokom prvih 10. avgusta, već i tokom većeg dela prve polovine avgusta, a za sada bar do sredine meseca.

Maksimalna temperatura biće uglavnom od 35 do 40 stepeni, uz neznatni pad oko 11. avgusta, ali nakon toga ponovo vrelo.

Na području Vojvodine očekuju se i tropske noći, jer se minimalna temperatura neće spuštati ispod 20 stepeni,a u Beogradu ni ispod 25°C.

Nastaviće se i dalje ozbiljan deficit padavina, što se već i više nego nepovoljno odražava na naše reke i reke u regionu, a naročito na Dunav.

Ne treba paliti vatru na otvorenom i u šumskim kompleksima, a dodatna opasnost biće tokom vikenda veoma jaka košava, pa će vreo i suv jugoistočni vetar biti dodani faktor da pažna bude mnogo veća zbog opasnosti od požara na otvorenom.

Zbog vrelog talasa i očekivanih vremenskih prilika, treba redovno prattiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

U periodu od 10 do 16 časova ne treba se izlagati suncu bez adekvatne zaštite duže od 10 minuta.

Aktivnosti na otvorenom u najtoplujem delu dana treba smanjiti na minimum.

Inače, prethodni toplotni talas zahvatio je Srbiju pre mesec dana i doneo krajem juna i rekordne temperature. U Beogradu je izmereno 39 stepeni što je najviša ikada temperatura izmerena u Beogradu otkad se vrše merenja.

Najvrelije je bilo na severu Vojvodine, a u Subotici i Kikindi izmeren je 41°C što je najviša ikada temperatur aotkad se vrše merenja u ovim gradovima.

Tadašnje vrlo visoke temperaure bile su praćene i visokom relativnom vlažnosti vazduha, pa je bilo i više nego sparno. Subjektivni osećaj bio je da je mnogo toplije i ljudima je ta kombinacija bila i više nego neugodna.

Iako nas u narednom periodu očekuje intenzivan toplotni talas, vlažnost vazduha biće dosra niža, pa će se i nešto lakše podnositi ove veoma visoke temperature, mada, one će se svakako i ovog puta biti dovoljne visoke da utiču nepovoljno po naš organizam, ali i po životinje.

Autor: D.B.

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