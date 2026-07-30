Toplotni talas donosi Srbiji veoma visoke temperature do ovog datuma

Toplotni talas koji je zahvatio Srbiju donosi veoma visoke temperature koje će se kretati uglavnom od 35 do 39 stepeni, a lokalno i do 40 stepeni.

Vojvodinu i Beograd očekuju i tropske noći, pri čemu se minimalne temperature neće spuštati ispod 20 stepeni, dok se u centru Beograda neće spuštati ni ispod 25 stepeni. Vrućine će blago popustiti oko 10. avgusta, ali bi prema trenutnim prognozama toplotni talas uz nešto niže temperature mogao da potraje do sredine avgusta, zadržavajući vrednosti koje odgovaraju proseku za ovo doba godine.

U predelima južne i centralne Srbije noći će biti dosta ugodnije. Očekuju se vrlo visoke vrednosti UV zračenja, zbog čega se ne treba izlagati suncu bez adekvatne zaštite u periodu od 10 do 16 časova, a aktivnosti na otvorenom treba smanjiti na minimum u najtoplijem delu dana. Vrelinu će pratiti i ozbiljan deficit padavina, što se već uveliko odražava na reke.

Autor: D.S.