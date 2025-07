UPALJEN ALARM: Danas i sutra maksimalna temperatura do 43 stepena, velika opasnost od OVE POJAVE

Republički hidrometeorolški zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na toplotni talas koji je zahvatio Srbiju i zadržaće se do sutra sa maksimalnom temperaturom od 35 do 42 stepena, a sutra lokalno i do 43 stepeni.

Iz RHMZ upozoravaju da će toplotni talas u narednim danima dodatno doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom.

Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda, naročito danas i sutra kada će u brdsko-planinskim predelima duvati i umeren do jak jugozapadni vetar.

U regionima u kojima se očekuje udruženi efekat izraženog toplotnog talasa i dugotrajne suše, građanima su poslata i SMS upozorenja - u Topličkom, Jablaničkom, Pčinjskom, Pirotskom, Nišavskom i Zaječarskom okrugu.

Na području Beograda danas i sutra biće veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 36 do 39 stepeni.

