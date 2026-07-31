DANIMA ĆEMO IMATI TEMPERATURE PREKO 40 STEPENI! Počinje žestok toplotni talas, a od ovog datuma tek će biti KATASTROFA! RHMZ izdao seriju upozorenja: 'Ovo su ekstremno opasni vremenski uslovi' (FOTO)

Poslednji dan jula donosi nam maksimalne temperature od 35 do 38 stepeni Celzijusa, koje će lokalno dostići čak 40. podeok, a i dobar deo avgusta biće u znaku toplotnog talasa, za koji Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) kaže da će biti dugotrajan i intenzivan.

Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepni.

Dakle, toplotni talas već je počeo, temperature već postepeno rastu, a od danas očekujte niz dana sa temperaturama preko 35 stepeni, lokalno i oko 40, prognozira RHMZ.

Narednih dana, sve do 10. avgusta, vrućine će biti nepodnošljive, a onda ćemo oko tog datuma imati i pljuskove, sa svega par stepeni nižom temperaturom, što znači da će biti još i sparno!

Tropske noći: Minimalna u Beogradu noću 26 stepeni?!

U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći, sa minimalnim temperaturama od 20 do 24 stepeni, a u Beogradu od 22 do čak 26!

"Na kraju prve dekade avgusta povećaće se verovatnoća za lokalne plјuskove i grmlјavinu, ali bez značajnijeg osveženja. Iako će intenzitet vrućine postepeno oslabiti, maksimalne dnevne temperature će se i dalјe u većini mesta kretati od 30 do 35 stepeni", vremenska prognoza je RHMZ.

Zbog toplotnog talasa koji će biti dugotrajan i ekstremno jak, RHMZ je izdao seriju upozorenja za sve građane, a juče je svima stigao i hitan SMS od ovog Zavoda i MUP-a.

Upozorenje 1: Nepovoljan uticaj na javno zdravlje stanovništva

Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlјe stanovništva, upozorava RHMZ.

Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosetlјivije kategorije stanovništva – deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom.

Preporučuje se izbegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperature vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće.

U gusto izgrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćajnim gužvama i zonama sa intenzivnim zagrevanjem asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, što će dodatno povećavati rizik od pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osetlјivih kategorija stanovništva.

Upozorenje 2: Ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom

Dugotrajan period visokih temperatura, uz isušivanje vegetacije i zemlјišta, značajno povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom.

Posebno su ugroženi šumski kompleksi, polјoprivredne površine, nisko rastinje i zapušteno zemlјište. U takvim uslovima požari se mogu brzo širiti čak i pri slabom vetru, što dodatno otežava njihovo lokalizovanje i gašenje.

Upozorenje 3: Nepovoljan uticaj na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj i transport, poljoprivredu, stočarstvo i druge društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova



Dugotrajan toplotni talas značajno opterećuje elektroenergetski sistem usled povećane potrošnje električne energije za rashlađivanje, dok se istovremeno povećavaju zahtevi za vodosnabdevanjem.

Visoke temperature mogu dovesti do deformacije i omekšavanja asfaltnih kolovoza, povećavaju rizik od pregrevanja motora i pucanja pneumatika, kao i verovatnoću saobraćajnih nezgoda usled smanjene koncentracije učesnika u saobraćaju.

U železničkom saobraćaju povećava se rizik od deformacije (dilatacije) šina usled ekstremnog zagrevanja čelika.

Istovremeno, očekuje se izražen toplotni stres u polјoprivredi i stočarstvu, sa nepovolјnim uticajem na bilјnu proizvodnju, zdravlјe životinja i produktivnost.

Upaljeni meteoalarmi, od danas delovi Srbije u najvišem stepenu upozorenja

RHMZ najavljuje paklene vrućine u prvoj dekadi avgusta, ali je i završnica jula obeležena ekstremnim temperaturama, zbog čega su i za sutra, 31. jul, upaljen meteoalarm. U većini zemlje on je u petak u narandžastom, ali je u tri regiona - Bačkoj, Banatu i Pomoravlju na snazi crveni, odnosno najviši stepen upozorenja na ekstremne vrućine.

U subotu se ovim regionima pridružuje i Beograd.

Meteoalarm za subotu, 1. avgust

Šta znači narandžasti alarm za visoke temperature

Maksimalna temperatura veća od 35 stepena Celzijusa

UTICAJ: Veoma opasna vremenska situacija, naročito kada traje nekoliko uzastopnih dana. Ugroženi su hronični bolesnici, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom i meteoropate. Ugrožene su i životinje. Veoma povoljni vremenski uslovi za pojavu šumskih ili drugih požara. Nepovoljni uslovi za snabdevanje električnom energijom. Problemi u saobraćaju.

Šta znači crveni alarm za visoke temperature

Maksimalna temperatura veća od 38 stepena Celzijusa

UTICAJ: Ekstremno opasni vremenski uslovi, naročito ako traje nekoliko uzastopnih dana. Ugroženi su životi životinja i ljudi (posebno hronični bolesnici, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom i meteoropate). Ozbiljni problemi u snabdevanju električnom energijom, problemi u saobraćaju. Ekstremno povoljni vremenski uslovi za šumske i druge požare.

I UV indeks je na visokom nivou, što znači da će sunčevo zračenje biti veoma opasno.

Nepovoljna bioprognoza

Vremenske prilike imaće nepovolјan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama.

Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi:

glavobolјa

bolovi u kostima i zglobovima

promenlјivo raspoloženje

Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja jer je UV indeks u domenu veoma visokih vrednosti.

Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja.

Autor: D.B.