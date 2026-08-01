Koliko često treba menjati peškire? Većina ljudi pravi istu grešku, a posledice mogu biti neprijatne

Peškiri su među najčešće korišćenim predmetima u svakom domu, ali mnogi ne razmišljaju o tome koliko brzo mogu postati pogodno mesto za razvoj bakterija i neprijatnih mirisa.

Pošto svakodnevno upijaju vlagu, ostaci vode i toplota kupatila stvaraju uslove u kojima se mikroorganizmi lakše razmnožavaju. Zbog toga stručnjaci preporučuju da se peškiri za lice peru češće od peškira za telo, posebno tokom letnjih meseci kada se više znojimo.

Jednako je važno da se peškir nakon korišćenja potpuno raširi kako bi se osušio. Ostavljanje zgužvanog peškira preko ivice kade ili na podu može doprineti stvaranju neprijatnog mirisa već posle kratkog vremena.

Ako primetite da peškir više nema prijatan miris čak ni nakon sušenja ili da je postao grub na dodir, vreme je za pranje. Redovna higijena tekstila doprinosi ne samo osećaju svežine već i zdravlju kože.

Autor: D.B.