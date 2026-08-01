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Namirnica koju skoro svi čuvamo pogrešno: Zbog toga brže propada i gubi ukus

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Frižider jeste odlično mesto za čuvanje mnogih namirnica, ali nije svaka hrana namenjena niskim temperaturama. Upravo zbog toga mnogi nesvesno skraćuju rok trajanja voća i povrća ili menjaju njihov ukus.


Paradajz je jedan od najboljih primera. Kada se drži u frižideru, može izgubiti svoju karakterističnu aromu, a njegova unutrašnja struktura postaje brašnasta i manje sočna. Mnogo bolje rezultate daje čuvanje na sobnoj temperaturi, dalje od direktne sunčeve svetlosti.

Slično važi i za banane, koje u frižideru brže tamne spolja, iako plod iznutra ostaje jestiv. Krompir, s druge strane, na niskim temperaturama menja sastav skroba, što može uticati na ukus i teksturu prilikom pripreme.

Pravilnim skladištenjem hrane ne samo da ćete sačuvati njen kvalitet već ćete i smanjiti količinu namirnica koje završavaju u kanti za otpatke.

Slično važi i za banane, koje u frižideru brže tamne spolja, iako plod iznutra ostaje jestiv. Krompir, s druge strane, na niskim temperaturama menja sastav skroba, što može uticati na ukus i teksturu prilikom pripreme.

Pravilnim skladištenjem hrane ne samo da ćete sačuvati njen kvalitet već ćete i smanjiti količinu namirnica koje završavaju u kanti za otpatke.

Autor: D.B.

#namirnica

#propadanje

#čuvanje

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