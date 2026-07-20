Užegnuće vam maslinovo ulje: Ako flašu držite na ovom mestu u kuhinji, možete ga odmah baciti

Mnogi drže maslinovo ulje na mestu koje im je najpraktičnije, a baš tu mu najviše skraćuju rok trajanja. Toplota iz kuhinje, svetlost i promene temperature mogu za kratko vreme da promene njegov ukus i miris.

Ako flašu držite pored šporeta, možda više nemate ono kvalitetno ulje koje ste kupili.

Zašto vam se ulje užegne baš pored šporeta

Toplota je ovde glavni problem. Kad kuvate, ringla i rerna zagrevaju vazduh oko sebe, a ta toplota ubrzava propadanje ulja i menja njegov ukus.

Rezultat? Svež, blago gorak ukus nestane, a ostane ustajala nota koja podseća na stari orah.

Šef Morgan Luis iz Nešvila kaže da je najveća greška kuvara upravo to što se prema ulju ophode kao da ima večni rok trajanja.

Tretirajte maslinovo ulje kao svež sok od pomorandže, ne kao konzervu. Menadžerka edukacije Liza Polak koristi upravo to poređenje.

Niko ne bi ostavio čašu ceđenog soka na pultu tri dana i očekivao isti ukus. Sa uljem iz ploda masline važi slično pravilo, a toplota sve to samo ubrzava.

Svetlost takođe može da ubrza kvarenje ulja

Prozirna flaša na prozorskom oknu još je jedna česta greška. Direktna sunčeva svetlost pokreće oksidaciju, proces koji dovodi do užeglosti i gubitka kvaliteta.

Zato ozbiljni proizvođači često pune ulje u tamno staklo ili limene kanistere.

Ako flaša stoji na svetlom pultu kraj prozora, ulje može brže izgubiti svež miris, ukus i deo svojih svojstava.

Gde onda da držite flašu maslinovog ulja

Najbolje mesto je hladan i mračan kredenac, dovoljno blizu šporeta da vam bude pri ruci, ali dovoljno udaljen od toplote rerne i ringli.

U srpskim kuhinjama, gde je prostor često mali i sve je nadohvat ruke, to može biti jedan ormarić iznad radne ploče, dalje od izvora toplote.

Nekoliko koraka razlike može značiti da će ulje mnogo duže ostati sveže.

Važno je i da posle svakog sipanja dobro zavrnete čep. Vazduh je jedan od najvećih neprijatelja svežine.

Dvostruki dobitnik kulinarskih priznanja Pol Bartolota upozorava da labavo zatvorena boca pušta kiseonik koji može da promeni ukus i kvalitet ulja. Sekunda više pri zatvaranju može sačuvati njegovu aromu.

Da li maslinovo ulje treba držati u frižideru?

Frižider nije idealno mesto za maslinovo ulje. Hladnoća ga može zgusnuti i promeniti teksturu zbog prirodnih voskova iz masline.

Zbog toga je najbolje da ga čuvate na sobnoj temperaturi, ali dalje od svetla i toplote.

Najčešća greška je uverenje da je ulje trajna namirnica. I ono ima svoj rok svežine.

Bilo da njime prelivate salatu ili ga koristite u kuvanju, pravilo je isto: držite ga dalje od svetla, toplote i vazduha.

Sklonite flašu u mračan ormarić, dobro zavrnite čep i sačuvaćete ukus i kvalitet ulja koje ste kupili. Jedna mala promena u kuhinji može napraviti veliku razliku.

Autor: Marija Radić