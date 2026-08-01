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Male promene u dnevnoj rutini koje mogu da smanje stres: Ne zahtevaju mnogo vremena, a prave veliku razliku

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Stres je postao gotovo neizbežan deo savremenog života. Posao, obaveze, gužve u saobraćaju i stalna dostupnost putem telefona često ostavljaju utisak da je nemoguće pronaći trenutak za predah.

Ipak, stručnjaci smatraju da upravo male promene mogu imati najveći efekat kada se primenjuju svakodnevno. Kratka pauza od pet minuta između obaveza, nekoliko dubokih udaha ili šetnja oko zgrade mogu pomoći da se telo i um opuste.

Još jedna korisna navika jeste ograničavanje vremena provedenog na društvenim mrežama, naročito u večernjim satima. Neprestano pregledanje sadržaja može povećati osećaj napetosti i otežati uspavljivanje.

Važno je pronaći aktivnost koja prija – bilo da je to čitanje, slušanje muzike, baštovanstvo ili razgovor sa dragim osobama. Upravo takvi mali rituali mogu doprineti boljem raspoloženju i većem osećaju kontrole nad svakodnevicom.

Autor: D.B.

#Rutina

#Stres

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