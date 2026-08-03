Zašto neki ljudi pričaju u snu? Mozak nikada potpuno ne "isključuje" govor

Mnogi ljudi su barem jednom čuli nekoga kako priča tokom spavanja. Nekada su to nerazgovetne reči, a nekada čitave rečenice koje deluju kao da imaju smisla.

Ova pojava naziva se somnilokvija i može se javiti kod ljudi svih uzrasta. Najčešće se događa tokom faza sna kada je mozak aktivniji, posebno tokom REM faze kada sanjamo najintenzivnije snove.

Iako osoba koja priča u snu često nije svesna toga, njen mozak delimično obrađuje misli, emocije i sećanja. Zbog toga se ponekad čini kao da razgovara sa nekim ili odgovara na pitanja.

Stres, umor, neredovan san i velike životne promene mogu povećati verovatnoću pričanja u snu.

Ipak, u većini slučajeva ova pojava nije razlog za zabrinutost. Mozak tokom noći jednostavno nastavlja da obrađuje informacije koje je prikupio tokom dana.

Autor: D.B.