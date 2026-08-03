Zašto ljudi imaju osećaj da ih neko posmatra? Mozak ima neverovatan sistem za prepoznavanje opasnosti

Sigurno vam se nekada dogodilo da se okrenete i pogledate iza sebe jer ste imali osećaj da vas neko posmatra. Iako niste videli ništa neobično, vaš mozak je reagovao kao da postoji neki signal.

Ovaj osećaj nije nikakva misterija, već posledica načina na koji je ljudski mozak evoluirao. Naš nervni sistem stalno obrađuje ogroman broj informacija iz okruženja – pokrete, zvukove, promene svetlosti i ponašanje ljudi oko nas.

Mozak ima sposobnost da veoma brzo prepozna obrasce koji bi mogli da predstavljaju opasnost. Nekada će radije "pogrešiti" i upozoriti nas bez razloga nego propustiti stvarnu pretnju.

Posebnu ulogu ima periferni vid, koji često registruje pokret ili prisustvo osobe pre nego što smo toga svesni. Zbog toga možemo imati osećaj da nas neko gleda čak i pre nego što se okrenemo.

Ovaj instinkt nekada deluje kao šesto čulo, ali zapravo predstavlja jednu od najstarijih zaštitnih funkcija našeg mozga.

Autor: D.B.