Zašto se naježimo kada čujemo omiljenu pesmu? Mozak tada doživljava pravi nalet sreće

Mnogi ljudi imaju pesmu koja im izaziva posebnu reakciju – ubrzano lupanje srca, jezu niz telo ili snažne emocije. Taj osećaj ima naučno objašnjenje.

Kada slušamo muziku koja nam je posebno važna, mozak može da oslobodi dopamin, supstancu povezanu sa osećajem zadovoljstva i nagrade.

Posebno snažan efekat imaju promene u melodiji, neočekivani delovi pesme ili trenuci koje povezujemo sa važnim životnim događajima.

Zbog toga ista pesma kod jedne osobe može izazvati ravnodušnost, dok kod druge može probuditi snažne emocije i uspomene.

Muzika tako postaje mnogo više od zvuka – ona može biti povezana sa ljudim

Autor: D.B.