Zašto miris može da nas vrati u detinjstvo za samo nekoliko sekundi? Neverovatna moć našeg nosa

Jedan miris sveže pečenog hleba, parfema neke osobe ili kiše na toplom asfaltu može nas iznenada vratiti u prošlost. Taj osećaj nije slučajan – mirisi imaju posebnu vezu sa našim sećanjima.

Za razliku od drugih čula, mirisni signali direktno stižu do delova mozga koji su povezani sa emocijama i pamćenjem. Zbog toga određeni mirisi mogu da izazovu veoma snažne uspomene, čak i posle mnogo godina.

Naučnici ovaj fenomen često povezuju sa "Prustovim efektom", nazvanim po francuskom piscu Marselu Prustu, koji je opisao kako ukus kolačića može da probudi davno zaboravljena sećanja.

Zbog toga miris stare kuće, omiljenog jela iz detinjstva ili parfema bliske osobe može izazvati osećaj nostalgije, sreće, ali ponekad i tuge.

Naš nos zato nije samo organ koji prepoznaje mirise – on je svojevrsni "čuvar uspomena" koji može da otključa delove prošlosti koje smo mislili da smo zaboravili.

Autor: D.B.