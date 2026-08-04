Glumljenje orgazma nije laž nego poruka: 90 odsto žena je to uradilo, a muškarci i dalje traže pogrešan znak

Oko 90 odsto žena bar jednom je probalo glumljenje orgazma, a 20 odsto muškaraca i dalje veruje da se to njima nikada nije desilo. Ta razlika u brojkama je cela poenta ovog teksta.

Godinama kruži savet da postoji jedan siguran znak, grčenje vaginalnih mišića, i da se sve ostalo može odglumiti. Tehnički, tu ima istine. Praktično, taj savet pravi više štete nego koristi, jer muškarca pretvara u detektiva umesto u sagovornika.

Šta zapravo znači grčenje mišića kao znak ženskog vrhunca

Orgazam kod žena prati ritmično stezanje mišića oko vagine, obično u serijama od nekoliko sekundi, uz osećaj da je partnerka „uža dole“. Uz to idu grčevi u nogama, kratak dah i pauza posle vrhunca, jer telu treba nekoliko sekundi da se vrati. Kod mnogih žena pocrveni koža iznad dojki, gde je najtanja, zbog navale hormona.

Sve to je tačno. Problem je što se dešava u telu koje se u tom trenutku i inače trese, steže i diše ubrzano. Merenje partnerkinog tela usred seksa je najbrži način da oboje izađete iz trenutka.

Greška broj jedan: traženje dokaza umesto razgovora

Statistika je neumoljiva. Samo oko 30 odsto žena redovno doživljava vrhunac, još 70 odsto znatno ređe, otprilike na svaki peti odnos, a 15 odsto žena ga nije doživelo nikada ili jednom u životu. Ako je toliki broj žena u toj sivoj zoni, onda jedan telesni signal ne rešava ništa.

Najveći problem nije gluma. Problem je što u većini veza nikada ne dođe do rečenice „meni ovako ne prija“. Žena ćuti da ne povredi partnera, partner ćuti jer misli da nema razloga da pita, i sledeći put bude potpuno isto.

Zašto je glumljenje orgazma često znak da je bilo dobro

Ovo iznenađuje mnoge. Činjenica da je vrhunac odglumljen ne znači da uživanja nije bilo. Istraživanja mozga pokazuju da je kod žena aktivnost u centrima za zadovoljstvo najjača na putu do orgazma, a da neposredno pre samog vrhunca naglo pada. Kod muškaraca je najjača tokom ejakulacije, i tu leži nesporazum.

Muškarac ceo doživljaj meri po završnici. Za veliki broj žena vrednost je u onome što traje dvadeset minuta pre toga. Zato „nije svršila“ i „nije joj bilo dobro“ nisu ista rečenica.

Kako prepoznati orgazam bez detektivskog posla

Umesto potrage za dokazom, korisnije je pomeriti pažnju na ono što se dešava posle. Da li vas partnerka privlači sebi ili se okreće na drugu stranu. Da li se sama vraća na isto sledeći put ili menja temu.

Pitanje „šta ti se najviše dopalo“ radi bolje od bilo kakvog nadzora tela. Ono ne traži ocenu i ne zvuči kao ispit. Glumljenje orgazma nestaje onog trenutka kada prestane potreba da se neko štiti od istine.

Direktan razgovor je neprijatan tačno jednom, prvi put. Posle toga postaje najkraći put do toga da onih 70 odsto pređe u nešto bolje od svakog petog puta.

Šta je vama teže, da priznate da nije bilo kako treba ili da čujete da nije bilo kako treba?

Autor: D.B.