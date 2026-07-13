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Tramp šokirao izjavom: Modžataba Hamnei je gotov, 90 odsto njega je mrtvo

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Jose Luis Magana ||

Iranski ajatolah Modžtaba Hamnei, sin ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, je "90 odsto gotov", izjavio je danas predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp dodajući da su najviši iranski vojni komandati ubijeni.

"Hamnei je gotov, sin je 90 odsto gotov", rekao je Tramp za Foks Njuz.

On je u razgovoru za američku televiziju istakao i da su iranski lideri ubijeni, kao i da je uništena ratna infrasturktura Islamske Republike.

"Nemaju mornaricu, nemaju vazduhoplovstvo, sve je nestalo. Njihova protivvazdušna odbrana je uništena, njihovi lideru su svi ubijeni, njihovi najbolji lideri su ubijeni", naveo je Tramp.

Modžtaba Hamnei nije se pojavljivao u javnosti od američko-izraelskih napada na Iran 28. februara, a nakon preuzimanja vodeće pozicije u Iranu, obraćao se posredno, odnosno saopštenjima.

Nakon smrti Alija Hamneija u američkim i izraelskim vazdušnim napadima početkom ove godine, muškarac sa crnom maskom preko lica i crnim kačketom viđen je u prvom redu tokom molitve na sahrani.

Foto: Tanjug AP/Iran state TV via AP

Njegov izgled izazvao je spekulacije da je reč o Modžtabi, međutim prema navodima Iran Internešenala reč je o Mohamedu Džavadu Hamneju, najstarijem unuku Alija Hamneija.

Prema tom izveštaju, Mohamed Džavad je sin Mostafe Hamneija, najstarijeg sina Alija Hamneija.

Navodi se da je zadobio teške opekotine na licu i druge ozbiljne povrede tokom američko-izraelskih napada 28. februara u kojima je stradao iranski lider.

Iran Internešenal navodi da je upravo zbog tih povreda Mohamed Džavad tokom sahrane nosio crnu masku preko lica.

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Autor: Marija Radić

#Donald Tramp

#Iran

#Komandant

#Modžtaba Hamnei

#SAD

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