IZRAEL PRETI HAMNEIJEVOM NASLEDNIKU! Tek izabrani vođa Irana biće meta za eliminaciju: Nije bitno kako se zove ili gde se krije, udaramo punom snagom!

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da će svaki lider koga iranski režim postavi da zameni ubijenog ajatolaha Alija Hamneija biti "nedvosmislena meta za eliminaciju".

"Svaki lider koga je imenovao iranski režim da vodi plan uništenja Izraela, preti Sjedinjenim Američkim Državama, slobodnom svetu i zemljama regiona i ugnjetava iranski narod, biće nedvosmislena meta za eliminaciju", naveo je Kac u saopštenju, preneo je Tajms of Izrael.

On je dodao da "nije bitno kako se zove ili gde se krije" naslednik i poručio da će Izrael, zajedno sa američkim partnerima, nastaviti da deluje "punom snagom" kako bi "demontirao kapacitete režima i stvorio uslove da iranski narod svrgne i zameni taj režim".

Ali Hamnei, koji je 37 godina bio vođa Irana, ubijen je u izraelskom vazdušnom napadu na Teheran u subotu.

Iranski Savet za vođstvo izabrao je za novog ajatolaha i vrhovnog lidera Irana Modžtabu Hamenija, sina ubijenog ajatolaha, preneo je "Iran Internešenel". Kako taj portal navodi, Modžtaba Hamnei izabran je na insistiranje Iranske revolucionarne garde (IRGC).

Prema informacijama do kojih je taj portal došao, Iranska skupština eksperata, pod pritiskom IRGC, izabrala je Modžtabu Hamneija za novog vrhovnog vođu. Ta odluka još nije zvanično objavljena i očekuje se da će biti saopštena nakon što Ali Hamnei bude sahranjen, napominje iranski portal.

