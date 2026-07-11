Tramp zapretio Iranu: Spreman sam da desetkujem i uništim njihove ciljeve nakon pretnji atentatom

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zapretio je danas Iranu nakon što su na sahrani vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija upućeni otvoreni pozivi na njegovo ubistvo.

Tramp je na svojoj platformi "Trut Soušal" poručio da je "hiljadu raketa spremno za lansiranje i usmereno ka Iranu, a hiljade drugih bi odmah usledile ukoliko bi iranska vlada sprovela svoju pretnju u delo".

Američki predsednik je naglasio da je njegova pretnja direktan odgovor na pozive na "atentat ili pokušaj atentata" na njega, dodajući da će američka vojska, ukoliko do toga dođe, "potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana".

Napetosti između dve zemlje ponovo su eskalirale nakon što je Teheran napao brodove u Ormuskom moreuzu. Ajatolah Ali Hamnei, koji je ubijen u napadu 28. februara, sahranjen je pre nekoliko dana, a tokom pogrebne ceremonije okupljeni su u više navrata nosili transparente sa pozivima na ubistvo Trampa, kao i premijera Izraela Benjamina Netanjahua.

Anonimni američki zvaničnici izjavili su da su napadi obnovljeni nakon što je jedna odmetnička frakcija pokušala da sabotira primirje između Teherana i Vašingtona. Iako predsednik SAD daje ograničeno vreme pregovaračima za postizanje sporazuma sa Iranom, ističu da su mu na raspolaganju "širok spektar opcija" ukoliko diplomatija ne donese rezultate.

Sa druge strane, ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči planira razgovore o situaciji u Ormuskom moreuzu sa kolegama iz Omana. Aragči je optužio SAD za kršenje privremenog sporazuma, navodeći da je Vašington ukinuo izuzeća koja su Iranu omogućavala prodaju sirove nafte za američke dolare.

"Suočavanje sa realnošću: Može postojati samo uzajamno poštovanje obaveza", napisao je Aragči na mreži Iks.



Autor: D.S.