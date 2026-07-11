Tramp zapretio Iranu: Spremnih 1.000 raketa čeka ako pokušaju da me ubiju

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zapretio je danas Iranu masovnim vojnim odgovorom ukoliko, kako je naveo, iranske vlasti pokušaju da izvrše atentat na njega.

"Hiljadu raketa je napunjeno i usmereno ka Islamskoj Republici Iran, a hiljade drugih će odmah uslediti, ukoliko iranska vlada postupi po svojoj pretnji da će ubiti ili pokušati da ubije aktuelnog predsednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju, mene", naveo je Tramp u objavi na mreži Truth Social.

On je dodao da su naređenja već izdata i da je američka vojska spremna da "potpuno desetkuje i uništi sva područja Irana".

Tramp je juče rekao da je ostavio instrukcije o odgovoru Vašingtona ukoliko Iran uspe u, kako je naveo, planovima za njegovu likvidaciju i poručio da bi u tom slučaju usledio odgovor kakav Teheran "nikada ranije nije video".

U intervjuu za "Njujork post", Tramp je rekao da se već duže vreme navodno nalazi na meti Irana.

Autor: D.S.