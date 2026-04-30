TRAMP PRETI POVLAČENJEM VOJSKE IZ NEMAČKE: Žestok sukob sa Mercom zbog rata u Iranu i 'ponižavanja' Amerike

Odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke dostigli su najnižu tačku nakon što je američki predsednik Donald Tramp zapretio povlačenjem dela oružanih snaga iz ove evropske zemlje, prenose američki mediji.

Razlog za naglu eskalaciju diplomatskih tenzija leži u dubokom neslaganju oko vojne kampanje u Iranu, koju Vašington vodi bez šireg konsenzusa unutar NATO alijanse.

"Papirni tigar" i pretnje povlačenjem trupa

Predsednik Tramp je putem svoje platforme Truth Social potvrdio da Sjedinjene Države trenutno razmatraju smanjenje broja vojnika u Nemačkoj, a konačna odluka se očekuje u veoma kratkom roku. U Nemačkoj je trenutno stacionirano više od 36.000 američkih vojnika, što je brojka koja značajno premašuje prisustvo u drugim evropskim državama. Tramp je u svom prepoznatljivom maniru ponovo kritikovao NATO, nazivajući ga "papirnim tigrom" i zapretivši preispitivanjem samog članstva SAD u alijansi.

Mercove kritike izazvale bes Bele kuće

Glavni okidač za Trampovu reakciju bile su izjave nemačkog kancelara Fridriha Merca, koji je javno kritikovao američku administraciju zbog odsustva jasne strategije za okončanje sukoba. Merc je ocenio da Iran "ponižava" Sjedinjene Države, naglašavajući da je cela vojna operacija nepromišljena.

Tramp je na ove kritike odgovorio direktnim napadom na kancelara:

„Kancelar Nemačke Fridrih Merc misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje. On ne zna o čemu priča! Nije ni čudo što Nemačka stoji tako loše, kako ekonomski, tako i na svaki drugi način“.

Ograničena podrška i pokušaji smirivanja tenzija

Iako je Nemačka dozvolila korišćenje svojih vazdušnih baza, poput Ramštajna, za logističke potrebe, Berlin je izričito zabranio da se te baze koriste kao polazišta za direktne ofanzivne udare. Kancelar Merc je, uprkos oštroj retorici iz Vašingtona, pokušao da ublaži sukob ističući da je njegov lični odnos sa predsednikom SAD i dalje dobar, te da mu je transatlantsko partnerstvo od izuzetnog značaja.

Ipak, tenzije ostaju visoke jer Trampovi zahtevi za većim učešćem saveznika u obezbeđivanju Ormuskog prolaza i slanjem ratnih brodova još uvek nisu naišli na odgovor koji bi zadovoljio Belu kuću.

Autor: D.S.