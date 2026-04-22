Ovo su cene nafte danas: Evo šta se desilo sa vrednošću barela nakon što je Tramp produžio primirje

Evropski indeski su danas uglavnom u blagom porastu nakon što je američki predsednik Donald Tramp produžio dvonedeljno primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, dok se cena nafte Brent kreće oko 98 dolara po barelu.

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut soušal (Truth Social) naveo da će primirje, za koje je ranije rekao da će se završiti u sredu, trajati sve dok iranski lideri ne podnesu zajednički predlog za okončanje rata sa SAD i Izraelom, pošto smatra da je vlada u Teheranu "ozbiljno podeljena" po tom pitanju.

Prema podacima sa berzi u 9.30 sati, cena sirove nafte je pala za 0,91 odsto na 88,850 dolara, a nafte Brent za 0,65 odsto na 98,012 dolara.

Evropski fjučersi gasa za maj su se na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 43,3 evra za megavat-sat.

Indeks Frankfurtske berze DAX je porastao za 0,29 odsto na 24.355,53 poena, francuski CAC 40 za 0,05 odsto na 8.239,49 poena,moskovski MOEX za 0,19 odsto na 2.763,16 poena, dok je britanski FTSE 100 pao za 0,09 odsto na 10.489,74 poena.

Na kretanje indeksa FTSE 100 su uticali i najnoviji podaci o porastu inflacije u Velikoj Britaniji na 3,3 odsto u martu, prenose tamošnji mediji.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,17493 dolara.

Cena zlata je porasla na 4.763,12 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 6,0968 dolar za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u utorak pao za 0,59 odsto na 49.149,38 poena, S&P 500 za 0,63 odsto na 7.064,01 poen, a Nasdak (Nasdaq) za 0,59 odsto na 24.259,96 poena.

Autor: S.M.