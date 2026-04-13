CENE NAFTE OPET DIVLJAJU: Ponovo skočila vrednost crnog zlata

Cene nafte su ponovo porasle iznad 100 dolara po barelu, nakon što su energetska tržišta danas otvorena u Aziji, posle pregovora između SAD i Irana koji su tokom vikenda završeni bez novog sporazuma, a američki predsednik Donald Tramp najavio da će blokirati iranske luke.

Globalna referentna cena sirove nafte marke Brent porasla je za 7,3 odsto na 102,30 dolara, dok je cena nafte Vest Teksas Intermediejt porasla za 8,7 odsto na 104,94 dolara.

Neuspeh pregovora tokom vikenda izazvao je zabrinutost da će se globalna energetska kriza produbiti, prenosi Bi-Bi-Si.

Cena nafte pala je znatno ispod 100 dolara prošle srede nakon što su Vašington i Teheran pristali na uslovni dvonedeljni sporazum o prekidu vatre koji uključuje otvaranje Ormuskog moreuza, ključnog trgovačkog plovnog puta.

Moreuz, kroz koji prolazi petina svetskih pošiljki energenata, postao je ključna tačka rata sa Iranom nakon što je Teheran uzvratio na američko-izraelske napade preteći da će napasti brodove koji pokušaju da ga koriste.

Pošiljke su uglavnom u zastoju od početka sukoba 28. februara, iako su neke zemlje poput Indije i Malezije ispregovarale bezbedan prolaz za svoje brodove.

Prekid je doveo do skoka cena energije širom sveta. Razgovori između SAD i Irana pažljivo su praćeni zbog znakova da će se poremećaji u isporukama nafte kroz Ormuski moreuz uskoro smanjiti, rekao je ekonomista Čua Jeov Hvi sa singapurskog Tehnološkog univerziteta Nanjang.

- Cene nafte će verovatno ostati povišene jer očekivanja sada zavise od toga da li će blokada biti u potpunosti sprovedena, da li će se poremećaji u brodarstvu proširiti i da li će se diplomatija nastaviti - rekao je on.

Autor: S.M.