Cene nafte skočile nakon što je Tramp zapretio Iranu uništenjem ako ne otvori Ormuz

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Cene nafte danas su ponovo porasle, nakon što je američki predsednik Donald Tramp upozorio Iran da bi cela ta civilizacija mogla da nestane ukoliko večeras pre roka u 20 sati ne otvori ponovo Ormuski moreuz.

Nafta Brent je porasla na nivo od oko 110 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) kretala se na oko 116 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

Ova eskalacija cena usledila je nakon noćnih američkih udara na vojne mete na ostrvu Harg, koje služi kao glavno iransko čvorište za izvoz nafte.

Iako su zvaničnici izjavili da energetska infrastruktura nije bila posebno ciljana, direktna vojna akcija je pojačala strah od globalne ponude.

U međuvremenu, izveštaji ukazuju da je Iran obustavio pregovaračke aktivnosti sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Dok je tankerski saobraćaj kroz plovni put u Ormuskom moreuzu neznatno poboljšan na osam brodova u ponedeljak, trenutni protok podrazumeva samo deo od 20 miliona barela koji su dnevno tranzitirali tokom 2025. godine.

Tržišta sada uračunavaju veću verovatnoću potpune promene režima snabdevanja, što stvara velike rizike na globalnim energetskim tržištima.

Autor: S.M.

