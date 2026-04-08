TRAMP OBJASNIO: Sukob Izraela i Hezbolaha nije deo dogovora o prekidu vatre

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Mark Schiefelbein ||

Vojne akcije Izraela u Libanu predstavljaju sukob sa grupom Hezbolah, ali nisu deo dvonedeljnog prekida vatre Irana i Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

"Oni nisu deo sporazuma. Zbog Hezbolaha, to nije deo sporazuma. I to će biti rešeno, sve je u redu", prenosi CNN.

Neimenovani zvaničnik bele kuće rekao je odvojeno da je Izrael pristao da prekine bombardovanje Libana dok traju pregovori SAD i Irana, ali, kako navodi CNN, Tramp je u međuvremenu dozvolio mogućnost da Izrael nastavi da vrši napade na Liban.

Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua negirao je tvrdnje Pakistana, koji je posredovao u pregovorima, da sporazum o dvonedeljnom prekidu vatre sa Iranom obuhvata i sukob u Libanu, dok je izraelska vojska saopštila da su vazdušne i kopnene operacije nastavljene.

U izraelskim napadima širom Libana danas je poginulo 89, a ranjeno 700 osoba.

Autor: Iva Besarabić

